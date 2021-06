Streikende synger i solidaritet med hverandre: – Vi står ovenfor de samme utfordringene!

Lærerne streiker side om side med barnehagelærere, sjukepleiere og andre som jobber med folk og tjener for dårlig. I dag sang de utafor Re helsehus for å vise støtte til de andre yrkesgruppene som streiker. Og Ramnes-lærerne synger og danser en streikevals.

På Re helsehus er riktignok bare to tatt ut i streik, men det holder i massevis for å sette et eksempel – for de streikende her må likevel jobbe.

I dag troppa lærere opp utafor Re helsehus for å vise sin solidaritet med de andre yrkesgruppene som jobber med folk – og er bekymra for lav lønn og liten rekruttering.

Runder ei uke med streik i Re

I over ei uke har lærere over hele landet vært tatt ut i streik for Unio. Denne uka ble streiken trappet opp, og alle de offentlige skolene i Re er stengt fra barneskole og ungdomsskole til Re videregående skole. To barnehager i Re er også stengt på grunn av streiken.

Til uka varsles det at streiken trappes ytterligere opp, og da er Tønsberg kommune nevnt som en av kommunene som vil få enda et nytt uttak av streikende.

Det er blitt markert streik på mange vis her i Re, og i dag ble det streikesang utafor helsehuset. Se videoen i toppen av saken.

Streiker i 3/4-takt

Men det er ikke den eneste streikesangen som synges her i Re om dagen. For som alltid når det er ei litta stønn til overs, så mekker Are Fevang, Ramnes-lærer og Spellemann-belønt Ila Auto-musiker, en vals.

Det gjorde han da koronaen kom i fjor, og det gjør han nå som det er streik i år. – Men nå er det mer som følge av et sterkt engasjement!, forteller Are til ReAvisa.

– Jeg uttrykker meg best i 3/4-takt, sier han og humrer. Men kampen er reell, og på musikkvideoen har han fått med seg kollegaer ved Ramnes skole: