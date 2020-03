Are valser inn i helga etter ei uke med hjemmeskole

– Hvis jeg går hjemme for lenge av gangen, så bygger det seg opp en vals, og da må den ut!

I korona-krisa gjør lærerne en kjempejobb – hjemmefra, på digitale flater.

Så også Ramnes skole-lærer Are Fevang, som også spiller og synger i Ila Auto.

Hyllest til alle de fantastiske lærerne

Nå som det lakker og lir mot helg, har Are lagt ut en sang som nok kommer til å gå sin seiersgang på YouTube:

– Hehe, skriver Are på chat til ReAvisa. – Hvis jeg er hjemme for lenge av gangen, så bygger det seg opp en vals, og da må den ut!

– Valsen var ment som en hyllest til alle de fantastiske kollegene mine på Ramnes skole, og også alle lærere med hjemmeundervisning ellers i dissa tider.

Aldri så gæli at det ikke er godt for noe

Ramnes skole forteller på sin Facebook-side at ordtaket «aldri så gæli at det ikke er godt for noe», gjelder i høyeste grad nå om dagen.

– Nå når elevene har hjemmeskole og skolen er nærmest tom for mennesker, foregår det mye: Elevenes toalett i A-bygget skiftes ut og skolekjøkkenet renoveres.

– Vi gleder oss til å ta dette i bruk når tidene normaliseres igjen.

