Streiken stoppes med tvungen lønnsnemnd: – Hva jeg mener om det? Det egner seg ikke på trykk!

Det blir tvungen lønnsnemnd, og dermed åpner barnehager og skoler igjen fra og med mandag til uka. – Veldig skuffende og provoserende av regjeringa, mener tillitsvalgt i Re.

Konflikten har pågått siden 27. mai, og har omfatta over 20.000 ansatte i barnehager, skoler, helseinstitusjoner og andre offentlige virksomheter.

Her i Re var det på det meste godt over 200 streikende, og to barnehager, alle barneskolene, Revetal ungdomsskole og Re videregående skole ble streikestengt.

– Alle tilbake til jobb!

Det har vært søkt om og innvilget dispensasjoner i et stort omfang – også lokalt – noe som har bidratt til at streiken fram til nå ikke har vært ansett å medføre fare for liv eller helse, skriver regjeringa i en pressemelding.

Men den utløsende årsaken for at regjeringa griper inn med tvungen lønnsnemnd er fare for brannsikkerheten ved et avfallsanlegg i Fredrikstad.

På oppfordring fra arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) avsluttes streiken, slik at alle kan gå tilbake til jobb så snart som mulig.

Sterke reaksjoner – også i Re

Reaksjonene er sterke fra de streikende, og det blir uttalt at dette var en dårlig unnskyldning for å tvinge gjennom en løsning i disfavør de Unio-organiserte.

Når vi spør et utvalg organiserte reinger hva de mener om tvungen lønnsnemnd, får vi bekrefta at stemningen er like elendig lokalt i Re.

– Hva jeg mener om det? Det egner seg ikke på trykk, sier Rikka Marie Rivrud, Unio-organisert ungdomsskolelærer på Revetal.

– Veldig skuffende og provoserende

– Veldig skuffende og provoserende at regjeringa går til tvungen lønnsnemd, etter det faktisk ble innvilget dispensasjon på de åtte – av 80! – arbeiderne på avfallsanlegget i Fredrikstad, sier Maria Lena Ellingsen Bjune, fagforeningsleder ved Revetal ungdomsskole.

– Men det blir jo fint å se igjen elevene! Det er jo ikke fordi vi ikke har villet være sammen med de at vi har streika, understreker hun.

Og viser til uttalelsen fra Unio sentralt, for å forklare den store misnøyen blant de streikende:

«Problemet var løst – men KS ville ikke»

«Da vi ble oppmerksomme på at det forelå brannfare og at brannvesenet skulle inspisere anlegget, ble det dispensert fra streiken for alle streikende umiddelbart. Det var klokka 14.11 i dag.

Da statsråden kalte partene inn til møte klokka 16.00, var det altså dispensert fra streiken.

Problemet kunne således vært løst, men KS ville ikke».

Skoler og barnehager åpner fra og med mandag morgen

I Tønsberg rakk kommunen akkurat å sende ut en pressemelding om konsekvenser av ytterligere uttak av streikende til uka, der alle kommunale barnehager skulle stenges.

Men så kom kontrabeskjeden kort tid etter: Streiken i kommunen er over, og vi er tilbake til normalen fra og med den kommende uka:

– Det blir ordinær drift på gult smittevernnivå i alle barnehager og skoler fra mandag morgen.