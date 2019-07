Enda en verdensrekord til Jeanette Hegg Duestad

Re-jenta er helt ustoppelig. Hun åpner denne ukas World Cup i Tyskland med å sette enda en verdensrekord – hennes andre i år.

Jeanette Hegg Duestad (20) fra Fon tok enda en ny juniorverdensrekord sist søndag:

Kvinner junior 60 skudd liggende 50 meter rifleskyting – en øvelse hun ikke hadde spesielt store forhåpninger til, ifølge eget utsagn.

Jeanettes andre junior-rekord

– Da blir det jammen spennende når hun skal igang med sine sterkeste øvelser utover i uka, skriver mamma Ellen Hegg på Facebook.

World Cup-stevnet i Suhl i Tyskland fortsetter nemlig med to øvelser for Jeanette torsdag. Her skyter hun i junior, som siste året.

Denne verdensrekorden er den andre individuelle verdensrekorden i junior for Re-jenta. Hun tok sin første i New Dehli i slutten av februar.

Jeanette var også med på å sette ny verdensrekord i lag i Tyskland, akkurat som i New Dehli.

Drømmer om OL i Tokyo

Den store drømmen er å få delta i OL i Tokyo i 2020. Jeanette har tidligere vært med på å skaffe Norge en kvoteplass til – totalt to – med fantastisk skyting.

Jeanette er sisteårsjunior, og konkurrerer også mye i senior – med toppresultater også der.

Det er Norges skytterforbund og Olympiatoppen som står for uttaket til sjuende og sist.

– Et stort steg på veien er i hvert fall å ha tatt en kvoteplass, for det teller selvsagt positiv med i uttaket, sa Jeanette til ReAvisa tidligere i år.

