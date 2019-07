Sprintrally Revetal går fra grushjul til asfaltslicks: – Her i Re har vi noen av landets råeste rallyveier!

I fjor ble det en fartsfest på grusveiene i Kleiva og over Langevann – i år kommer Rally Revetal tilbake på legendariske rallyveier på asfalt.

For andre året på rad arrangeres Sprintrally Revetal: Lørdag 31. august samles den norske rallyeliten til dyst på helt råe Re-veier.

Nytt av året er at løpet går på asfaltveier, og løpet teller i den norske asfalt-cupen.

Vivestadåsen og Himmelspretten

Arrangøren Asker og Bærum motorsport har det siste året jobba med å finne en ny trasé, og har lykkes med å finne krevende etapper for sjåførene og publikumsvennlige etapper for alle som vil komme og oppleve fartsfesten.

– For de lokalkjente kan vi fortelle at løpet består av tre spesialstrekninger som skal kjøres to ganger. Etappe 1 og 3 går på Ramnesveien, med start ved Berg gård. Etappe 2 og 5 går over Vivelstadåsen, med start fra Vivelstad og målgang ved Holtung i Fon.

– Etappe 4 og 6 blir kjørt på Kåpeveien med start fra Grette i Undrumsdal og over Himmelspretten mot Revetal, forteller Vidar Holum på vegne av Asker og Bærum motorsport.

Sagt med andre ord: Noen av landets råeste rallyveier. De finner vi her i Re:

Vivestadåsen har vært en berømt og berykta rallyetappe helt siden Rally Viking på 1950-tallet, seinere i NM-løpet Rally Larvik. Himmelspretten er også en elsket og fryktet rallyetappe.

Viktig med lokalkunnskap

Start blir flytta fra Revetal til Re videregående skole, der første bil kjører ut av startrampa klokka 12.00 lørdag 31. august. Målgang er beregna til cirka klokka 17.00 samme sted.

Årets løypesjef er ikke ukjente Erik Aaby fra Hof. Med snaut femti års erfaring fra nasjonal og internasjonal rally har han god kunnskap om hva som er viktig å legge vekt på for å tilfredsstille de aktive, og samtidig ivareta publikumsinteressen.

Løpsleder Petter Stenseng forteller også at arrangørstaben får svært god hjelp av brødrene Frode og Bent Gunnerød fra Re.

– Det er en absolutt nødvendig med lokalkunnskap for å arrangere et slikt løp.

Totalt på løpsdagen vil rundt 100 funksjonærer være i arbeid.

Fantastisk fartsfest!

Løpet høsta masse positive tilbakemeldinger fra fjorårets deltakere. Det er i år satt en deltakerbegrensning på 80 deltakende lag.

Det jobbes med å få på plass noen svenske deltakere, røper Vidar Holum til ReAvisa:

– Vi vil vi komme tilbake til anbefalte publikumsplasser og tidsskjema for når deltakerne er venta til de forskjellige etappene.

– Alt ligger til rette for en fantastisk fartsfest i Re denne siste lørdagen i august!

