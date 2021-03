Re FK trener sammen – hjemme hos seg sjøl

Når vi ikke får møtes på banen, finner Re FK andre måter å «møtes» på. Torsdag hadde de en digital fellestrening for hele klubben.

Jonas Fremstad (23) i Re FK mener det er viktig å få til noe alternativ trening, nå som man ikke kan møtes på fotballbanen. Storkommunen er underlagt strenge korona-restriksjoner, så også idretten.

Lagene får vanligvis egentrening i hjemmeoppgave av trenerne, men ved å streame økta så får de også mulighet til å trene sammen på et vis – også i korona-tid.

Henter inn en personlig trener

Via Revetal treningssenter henta Re FK inn personlig trener Kristian Bartnes, som leder økta fra treningssenteret siste torsdag i mars.

Re FK har også tidligere samarbeida med Johannes Holm på Revetal treningssenter, der fotballen har hatt noen økter på senteret.

Johannes låner ut et rom for dagens økt, og der var det rigga opp streamingutstyr som gjorde at det hele var mulig å gjennomføre.

– Han er en god mann å samarbeide med, skryter Hans Arne Tveiten, sportslig leder i Re FK, av Johannes og Revetal treningssenter.

85 spillere møtte opp til den digitale treningsøkta

Spillere fra 13 år og opp til veteraner på senior-nivå, pluss familie, møtte opp til den digitale treningsøkta. Den ble gjennomført i alt fra gutterommet, stua og i snekkerbua.

Etter økta rant det inn med positive tilbakemeldinger i chatten. Jonas kunne meddele at treningsøkta ble godt tatt i mot i en ellers kjedelig korona-hverdag.

– Dette er noe vi kan fortsette med framover også, konkluderer Jonas til ReAvisa.