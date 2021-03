Gro (18) klar for landslaget: – Hadde ikke vært mulig uten Ivrig!

Denne helga presenterte Norges Skiskytterforbund landslaglista for neste sesong, og der finner vi ei IL Ivrig-jente.

Jubelen står i taket i idrettsmiljøet i Re, og gratulasjonene går til Gro Njølstad Randby (18) – men også IL Ivrig som har fostra fram stortalentet i en region som ikke er bortskjemt med topp-vinter-idrettsutøvere.

Det blir lagt merke til både her i bygda, men også langt utafor gamle kommunegrenser. Hennes prestasjoner har blitt lagt merke til over lengre tid, også med fjorårets deltakelse i ungdoms-OL.

– Helt utrolig fortjent!

Da landslagsuttaket for neste vintersesong ble publisert lørdag 27. mars, ble det fart i Facebook-gruppa til den lokale skiskyttergruppa. Der sto navnet til Gro Njølstad Randby og klubbnavnet til IL Ivrig på U23-lista.

– Med de resultatene du har vist er dette fullt fortjent og en fantastisk nyhet, vi ønsker deg masse lykke til og gleder oss til å følge deg videre, skriver Øyvind Ustad Andersen som er leder for både skiskyttergruppa i IL Ivrig og Vestfold og Telemark skiskytterkrets.

– Helt utrolig fortjent. Gratulerer Gro og lykke til. Gleder meg til fortsettelsen, hilser Alf Christian Horn, dugnadskar som er med og sørger for snøproduksjon på Bibo.

– Gratulerer Gro, og gratulasjon også til skiskyttergruppa i Ivrig. Det blir spennende å følge deg i din videre karriere, skriver IL Ivrig-veteran Svein Olsen.

– Rørende

– Tusen takk! Hadde ikke vært mulig uten Ivrig, skriver Gro sjøl som takk, og utdyper på telefon til ReAvisa:

– Det er rørende. At folk følger med og bryr seg, og engasjert i det jeg driver med. Og det er helt sant: Hadde det ikke vært for Ivrig hadde jeg ikke drivi med skiskyting i det hele tatt.

Gro, som er fra Husvik, tjuvstarta kommunesammenslåingen allerede for ni år siden. Da ble det første grunnlaget lagt for Tønsberg-jenta, her i Re.

– Jeg har alltid likt å stå på ski, og gikk for Oseberg skilag. Men da jeg hadde lyst til å prøve skiskyting, måtte jeg jo til Re.

– Veldig letta

Hele anlegget på Bibo har så å si vokst fram sammen med stortalentet. – Det har bare blitt bedre og bedre i løpet alle disse åra, skryter Gro, – det er en fantastisk dugnadsånd i denne klubben.

Derfor er det moro for 18-åringen å se at hennes resultater skaper et så stort engasjement og en så stor stolthet for klubben i hennes hjerte. Nå går flyttelasset til Lillehammer, der landslagene har sin base.

– Det blir bra det her, jeg er veldig letta. I en ellers trasig tid og en trasig sesong, der formen har vært grei – men alle renn utenom noen testrenn har blitt korona-avlyst.

– Jeg er veldig glad for at noen har trua på meg. Før denne sesongen som aldri ble noe av, så hadde jeg jo to gode sesonger. Det har nok spilt inn.

Stort forbilde

Gro fikk nyheten på fredag, dagen før uttaket ble allmenn kjent. – Jeg har så vidt snakka litt med treneren, og har fått litt info om oppstartdatoer og litt diverse. Jeg gleder meg bare til å komme i gang og følge opplegget, jeg – det blir så bra!

Det sier en entusiastisk Gro på telefon, i en liten pause midt i en lang skitur. Her i Re går Gro foran som et godt eksempel, har skiskytter-formannen i IL Ivrig tidligere understreka i prat med ReAvisa:

– Det betyr utrolig mye for både klubben og kretsen at Gro viser at det går an å hevde seg i toppen – sjøl fra snøfattige Vestfold.

– Spesielt viktig er det for rekrutteringa, så de yngre har noen å se opp til. Gro er et stort forbilde.

