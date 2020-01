Ivrig-løper klar for Ungdoms-OL: – Jeg har alltid tenkt at «verdensmester – det skal jeg bli!». Det er først de siste åra at jeg har skjønt at det faktisk kan bli noe av!

Gro Njølstad Randby sørger for Ivrig-deltakelse i Ungdoms-OL for aller første gang. Hvem sku’ visst det, da hun stakk innom Bibo som 9-åring for å teste ut skiskyting?

Gro Njøstad Randby (17) fra Husvik tjuvstarta kommunesammenslåingen allerede for åtte år siden. Da ble det første grunnlaget lagt for Tønsberg-jenta, her i Re.

– Jeg har alltid likt å stå på ski, og gikk for Oseberg. Men da jeg hadde lyst til å prøve skiskyting, måtte jeg jo til Re, forteller Gro til ReAvisa.

Prøver å treffe formtoppen

ReAvisa møter Gro rett før avreise til Lausanne, Sveits. Hun står på farta til flyet som går tidlig onsdag morgen, og torsdag starter ungdoms-OL som varer helt til og med neste torsdag.

I Ungdoms-OL 2020 er Gro en av de store norske favorittene. Dette er vinterens desiderte høydepunkt, og 17-åringens eneste sjanse til å delta her: Ungdoms-OL arrangeres hvert fjerde år, og forrige gang var hun for ung – neste gang er hun for gammel.

– Jeg har prøvd å toppe formen til dette, men veit ikke helt om jeg har klart det. Sist helg sto jeg over renn fordi jeg kjente det litt i halsen, så jeg har ikke tatt noen sjanser.

– Jeg er optimist, men hvordan jeg har treffi på oppladninga veit vi først når det står på.

Ivrig er en helt super klubb

Gro går på skigymnaset på Geilo. Her går det i ski både på skolen og på fritida – en eller to treningsøkter hver eneste dag må til.

I oppveksten hadde hun mange timer på Bibo, og hun konkurrerer fortsatt for Ivrig som er klubben i hennes hjerte.

– Jeg ble tatt veldig godt i mot i en helt super klubb, med et kjempebra anlegg – for alt mulig, egentlig. Jeg har veldig gode minner fra Bibo, og legger gjerne inn en treningsøkt der når jeg er hjemme.

Det har ikke blitt en eneste treningsøkt på Bibo denne vinteren. Til helga skulle det vært arrangert skiskytterstevne, men siden vinteren lar vente på seg er det dessverre avlyst.

Holder koken – tross snømangel

– Det sier seg sjøl at det er vanskelig å ha stabile snøforhold, men Ivrig-gjengen står på og gjør alt de kan, skryter Gro.

I det store og det hele er det ganske utrolig at en Vestfold-klubb har klart å fostre fram en skiskytter på topp internasjonalt nivå.

Øyvind Ustad Andersen er både leder av skiskyttergruppa i IL Ivrig og leder i Vestfold og Telemark skiksytterkrets. Han forteller at Gro er den eneste deltakeren fra hele regionen. Og bruker store ord: – Helt fantastisk!

Totalt konkurrerer de 55 beste juniorutøverne fra hele verden, og Norge sender åtte deltakere, fire jenter og fire gutter.

«Verdensmester – det skal jeg bli!»

– Det betyr utrolig mye for både klubben og kretsen at Gro viser at det går an å hevde seg i toppen – sjøl fra snøfattige Vestfold. Spesielt viktig er det for rekrutteringa, så de yngre har noen å se opp til. Gro er et stort forbilde, forteller Øyvind.

Sjøl fikk Gro kjapt oversikt over de større, flinke utøverne i klubben da hun fikk dilla på skiskyting. Hun testa det som 9-åring og ble kjapt hekta. Hun blir smigra over å bli kalt et forbilde sjøl.

– Jeg har alltid tenkt at «verdensmester – det skal jeg bli!». Det er først de siste åra at jeg har skjønt at det faktisk kan bli noe av!, sier Gro og smiler bredt.

En målretta skiskytter har gått gradene, men har hele tida vist at hun har talent.

Full fokus på skiskyting

Hjemme på Bibo har hun gang etter gang gått og skyti seg til gode resultater. Hun har gjort seg godt bemerka både regionalt og nasjonalt, og er nå en av landets beste. Nå er det sesongens største internasjonale mesterskap som står for tur.

Helt fram til hun begynte på videregående satsa Gro så å si likt på langrenn og skiskyting. Nå er det full fokus på skiskyting.

– Jeg begynte med skiskyting fordi det er enda mer moro enn langrenn, det er moro å gå på ski, men med skyting blir det enda mer spenning. Litt mer åpent, fordi det er enda mer som skal klaffe, forteller Gro.

Pallplass er målet

I ungdoms-OL er pallen store målet for Ivrig-jenta. Hun har tre muligheter; to individuelle øvelser og en stafett.

– Sjøl om jeg har satt en pallplass som mål, så er jeg fornøyd bare jeg føler jeg har fått prestert så godt jeg kan. Det er nesten umulig å vite så mye om nivået på alle konkurrentene nå i forkant. Jeg håper bare på en god opplevelse der jeg veit at jeg har fått gitt maks!

Det er normaldistanse lørdag og sprint tirsdag – begge skal Gro gå. I tillegg er det to stafetter, en singel-mix på søndag og en vanlig mix-stafett på onsdag neste uke.

Her får alle på det norske landslaget gå en av dem, så alle får gått stafett. Uttaket skjer der nede, så det blir spennende hvilken stafett Gro skal gå.

Re mot strømmen

Tilbake til der alt starta: IL Ivrig har kursa fem nye på skiskytterskolen denne vinteren, og fire av dem er veldig klare på å ville fortsette. Tross snømangel, er den lokale skiskytterklubben i fint driv:

– Mens andre klubber mister utøvere – vi har sett flere oppslag om det den siste tida – så øker IL Ivrig medlemsmassen og antall aktive!, forteller skiskytterleder Øyvind Ustad Andersen.

– Det er et resultat av et godt samarbeid gjennom mange år, der mange har bidratt sammen, sier dagens leder som har vært det i en fire års tid. – Klart at Gro i Ungdoms-OL også hjelper på.

– Husk at det er bredden som skaper de gode resultatene!, understreker Øyvind i prat med ReAvisa:

– Og når det gjelder Gro, så kan hun faktisk bli best i verden. Det er helt innafor rekkevidde.