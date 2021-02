Maren (17) er klar for 2. divisjonsspill: – Det var ikke en vanskelig avgjørelse å ta!

Maren Bruserud (17) fra Undrumsdal er superklar for å ta på seg den blå drakta til Sandefjord.

Maren Bruserud (17) har alltid hatt en drøm om å leve av fotball, og det hele starta da hun begynte å spille fotball for IF Hauk i Undrumsdal som liten.

Seinere ble Hauk-laget hennes en del av Re FK, der hun spilte ungdomsfotball.

Fotball både på skolen og etter skolen

– Jeg er veldig glad for alt det Hauk og Re har gitt meg. Jeg har alltid syntes det har vært gøy å spille fotball, og det har Re mye av æren for. Det er viktig at vi på landet har samme muligheter med tanke på fotballen og andre idretter.

17-åringen understreker at Re er et supert sted å vokse opp når det kommer til muligheten for å satse på fotball – både på grunn av fasilitetene, men også på grunn av samholdet.

Hun gir klubbene her hjemme æren for at hun er der hun er i dag og kan satse videre i en eliteklubb utafor bygda.

Tatt det steg for steg

Maren har hatt en aktiv oppvekst, og da hun skulle begynne på ungdomsskolen valgte hun Wang Ung.

På samme tid bytta hun også klubb – til Flint fotball hvor hun blant annet var med å bli seriemestere og vinne OBOS cup i 2018. I 2019 tok hun enda et steg i fotballen, og starta på Wang Toppidrett i Tønsberg.

Men nå er hun altså klar for å spille i blå drakt etter at Sandefjord kvinner viste interesse for den unge talentfulle Re-jenta.

– Motiverende å føle seg ønsket på et så bra lag

I hele det siste halvåret i fjor hospiterte Maren hos Sandefjord, der hun trente med laget en til to ganger i uka.

– Dette gjorde jeg i all hovedsak for å utfordre meg sjøl og for å trene med spillere på et høyere nivå. Da Sandefjord spurte om jeg hadde lyst til å melde overgang, var det ikke en vanskelig avgjørelse å ta. Det føles veldig riktig for meg å ta det steget videre.

Nå er hun klar og motivasjonen er det ikke noe å si på:

Håper på en normal sesong

– Det er veldig motiverende å føle seg ønsket på et så bra lag. Jentene er herlige og trenerteamet tar meg på alvor og hjelper meg hver eneste trening med å bli en bedre fotballspiller, forteller den talentfulle forsvarsspilleren til ReAvisa.

– Med tanke på at jeg har en drøm om å leve av fotball, føles det veldig riktig og godt å ta et nytt steg mot nye utfordringer og en spennende framtid.

Nå håper bare alle på at vi får en sesong til våren med tanke på korona. – Vi krysser fingrene og satser i hvert fall på det!

