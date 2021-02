Gavedryss til gode formål – siste frist for å søke i dag!

Re-torvet og ReAvisa vil gjerne farte rundt i Re og gi gaver som kan komme allmennyttige formål til gode, og den første mottakeren skal straks trekkes ut – frist for å søke er i dag!

Det lokale kjøpesenteret og lokalavisa vil gjøre ei tung korona-tid litt lettere med gaver til gode formål i Re.

Alt du trenger å gjøre, er å fortelle om hva du trenger til hvilket godt formål på Post@Re-torvet.no innen 10. februar – altså i dag.

Fikk kjapt mange søknader: – Mye gøy!

Du kan lese mer om initiativet i årets første ReAvisa på papir, der hele opplegget først ble presentert.

Senterleder Tom Bøyesen, som tar i mot alle søknader, kan fortelle om et titalls gode forslag fra første offentliggjøring i ReAvisas spalter.

Om søknadene forteller senterlederen samme morgen som første frist løper ut: – Her er det mye gøy!

Flere runder gjennom 2021

Skulle du ikke rekke denne fristen, så blir det en ny i mars og videre utover i året.

Men det kan lønne seg å være med allerede nå for å makse sjansen for å bli trekki ut, for alle søknader som kommer inn i løpet av året henger med til neste runde også.

Send søknad til Post@Re-torvet.no – og følg med i ReAvisa!

Du leste først om utdelinga i ReAvisa på papir februar 2021.