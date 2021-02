Mista lappen etter å ha blitt målt til 76 km/t i 50-sona

Rett før klokka halv åtte på morgenkvisten tirsdag 9. februar stilte UP seg opp i 50-sona på Ramnesveien. Det ga fartssynder-fangst utover formiddagen.

Etter å ha holdt Ramnesveien under oppsyn utover formiddagen, kan UP melde om ti forenkla forelegg på grunn av fart.

To førerkortbeslag

To bilister fikk førerkortet beslaglagt på stedet:

En som følge av for mange prikker totalt, og en som følge av kontrollens høyeste målte hastighet:

76 kilometer i timen i 50-sona.

Mange fartssyndere

Av erfaring veit vi at det råkjøres en del i denne 50-sona langs Ramnesveien.

ReAvisa spurte i fjor leserne våre om hvor de ønsker seg kontroller, og flere steder langs Ramnesveien – også her UP tok oppstilling i dag – sto på ønskelista som ble oversendt UP-sjefen.

– Vi tar med oss tipsene fra leserne deres. Disse blir fulgt opp av våre gruppeledere som sjekker ut muligheten for å ha fartskontroll på stedet, eventuelt om det er andre kontroller vi kan ha der som gjør at vi er synlige langs veien, sa Karin M. Walin, distriktsleder for UP, til ReAvisa den gang.

Og i dag dukka de uniformerte opp, på strekningen som sto som nummer to på ønskelista.

