– Branner ved gamle ildsteder skremmer!

Sist helg måtte brannvesenet rykke ut etter melding om tilløp til husbrann i Re. Det de møtte der skremmer, men det er dessverre langt ifra uvanlig.

Klokka 07.19 lørdag morgen 6. februar rykket brannmannskapene ut etter melding om branntilløp i en enebolig i Ramnes.

– En av de to på stedet forteller oss at de våkna av knitring, og oppdaget da at det brant i stua. De fikk tømt et 6 kilo pulverapparat og lagt en fillerye over noe av det som brant.

Heldigvis raskt oppdaga og reagert

– Deres gode innsats slokka brannen, sier underbrannmester Even-Torstein Haughem. Det som bekymrer er hva som skjedde før den gode innsatsen når først ulykken rammet:

– Brannen oppsto ved et ildsted der det ble fyrt med åpen dør. Nær ildstedet sto det tennbriketter, white-spirit og ved, alt dette har tatt fyr.

– Heldigvis ble brannen oppdaga og raskt slokka, ellers vet jeg ikke hvordan dette ville endt. Det var ikke fungerende røykvarsler i boligen.

En av flere liknende branner

Det ble heldigvis mindre skader, og bare materielle – ingen personskader. Men dette kunne gått betraktelig verre. Restverdiredningsbilen til Sandefjord brann og redning kom til stedet for å minimere de materielle følgeskadene.

Vestfold interkommunale brannvesen forteller at dette er en av flere liknende branner denne vinteren, branner som oppstår som følge av feil bruk av ildsted.

Og de fleste har rammet bygg med eldre vedovner, informerer VIB på sine Facebook-sider (ekstern lenke):

Skremmende

– Det er skremmende og det bekymrer meg, sier feiermester Mona Larsen og kommer med to krystallklare meldinger:

– For det første: Bruk ALDRI brennbar væske, som tennvæske, white-spirit, rødsprit, i vedovn. For det andre: Avstanden til brennbart materiale må være minst seksti centimeter på alle sider av et gammelt ildsted, det gjelder også vedkubber, vedkjelen eller boksen med tennbriketter.

– Nyere ovner er testa på brannlaboratoriet og hver type ovn har egne avstandsregler som må følges. Les disse nøye og følg vilkårene.

Tenn fra toppen

Mange sliter med å fyre opp. Fagfolkas råd er at det går fortere og er trygger om du legger opp veden i ildrommet med de tynneste kubbene på toppen. Rett under disse legger du to – tre tennbriketter.

Skorsteinen blir raskt varma opp og du får bedre trekk. De brennbare gassene fra tennbrikettene brenner raskt opp, og stiger opp og ut av ildstedet og skorsteinen. Bålet i ovnen brenner ned.

Tenner du fra bunn av bålet, kan gassing fra brikettene samles i ildrommet og i verste fall får du en utpuffing eller eksplosjon. Står døra på ildstedet åpen kan det brennbare slynges ut i rommet og antenne gulv, møbler og andre brennbare materialer.

