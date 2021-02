Leserinnlegg: 150 år med jakt- og fiskeglede

Jegernes og fiskernes egen organisasjon jubilerer: Den 10. februar 1871 ble Norsk Jæger- og Fisker-Foræning stiftet.

Nå er det gått 150 år og NJFF blitt en av våre største friluftsorganisasjoner med mer enn 110.000 medlemmer spredd over hele landet.

Norges Jeger- og Fiskerforbund har bidratt til at jakt og fiske i dag er aktiviteter tilgjengelige for folk flest. Vi høster av naturens overskudd på en bærekraftig måte, slik vi har gjort det i tusener av år.

Hver høst bringer jegerne over 20 millioner kjøttmiddager hjem fra skog og vidde. Fiskerne bidrar med minst like mye, enten de henter fangsten i saltvann eller ferskvann.

Kortreist, sunn og bærekraftig mat av ypperste klasse.

Vi ønsker at det høstingsbaserte friluftslivet fortsatt skal stå sterkt i Norge, og ha stor appell og tillit i befolkningen:

Vi ønsker at flest mulig også de neste 150 åra får muligheter til å jakte og fiske i vår fantastiske natur, nyte friluftslivet, og kunne høste næringsrik, sunn, kortreist og smaksrik mat fra naturens eget spiskammer.

Kort sagt at våre barn og barnebarn får ta del i visjonen vår: Jakt- og fiskeglede til alle – for alltid!

Et 150-års jubileum er verdt å markere, men det er ikke enkelt å få til gitt en vanskelig smittesituasjon. Vi vil derfor invitere alle til å feire sammen – men hver for oss.

Vi oppfordrer til å gå ut, fyre opp et stort bål, lag god mat, og ta en fest med dine nærmeste. Ta bilder og publiser på Instagram ved å bruke hashtaggen #njff150år.

Slik kan vi dele de gode opplevelsene og feiringa.

Norges Jeger og Fiskerforbund er en gammel organisasjon, men framstår på ingen måte som gammelmodig. Jubilanten går inn i året med et splitter nytt ansikt utad.

Ny logo er på plass, og organisasjonen er godt i gang med en større satsing på kommunikasjon mot nye målgrupper.

Vi har gått gjennom en enorm forandring siden oppstarten. For 150 år siden var det en forening for et fåtall samfunnstopper som ville hegne om sine egne rettigheter.

I dag er vi en forkjemper for jakt- og fiskeinteressene til folk flest. Vi er en inkluderende organisasjon som er tuftet på kunnskap og god etikk. Vi bidrar til en god naturforvaltning der menneskene bruker, men ikke forbruker naturen.

Eldar Berli, generalsekretær i NJFF