Leserinnlegg: Friluftsliv kjenner ikke kommunegrenser

2025 er friluftslivets år. Friluftsrådene er sentrale partnere i dette. Landet er dekt av Friluftsråd, men Vestfold er en hvit flekk på kartet. Kanskje er det på tide å få etablert et Friluftsråd for Indre Vestfold i år?

Dette er et leserinnlegg og gir uttrykk for innsenderens meninger og standpunkt.

Natur og friluftsliv er viktig for trivsel og helse. Det er en sentral del av norsk kultur, og har stor betydning for stedtilhørighet, bosetting og næring. Gjennom friluftsliv skapes forståelse for sammenheng mellom mennesket og naturen, og dermed for de store miljøutfordringene.

Vi regner med at 9 av 10 nordmenn driver friluftsliv i en eller annen form som omfatter alt fra søndagsturen i nærmiljøet, badeturer, sopp-, bær- eller fisketurer, fjellturer osv.

Forslag fremmet i forrige kommunestyremøte

Det var Fridtjof Nansen som etablerte begrepet friluftsliv. I en stortingsmelding fra 1986/87 ble friluftsliv definert på en måte som mange kan si seg enig i: Friluftsliv er opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden med sikte på miljøforandring og naturopplevelse.

Vi har mye fokus på idrett som godt for folkehelsa. Men friluftslivet har større betydning fordi det omfatter så mange av oss. Etter min mening er det for lite fokus på friluftslivets betydning for å få folk i bevegelse, for å få folk til å oppleve og bli glad i natur og som arena for å møtes med hverandre, – eller for å få være helt aleine.

Kommunestyret i Tønsberg behandla en sak om Friluftslivets år i et møte i desember. Da foreslo jeg at administrasjonen skulle lage en sak der vi undersøkte interessen for å etablere et interkommunalt friluftsråd for Vestfold.

Friluftslivet kjenner ingen kommunegrenser

Et friluftsråd er et fast samarbeid mellom to eller flere kommuner og frivillige organisasjoner om nærmere definerte felles friluftsoppgaver. Samarbeidet er formalisert gjennom vedtekter, årsmøte, styre, arbeidsprogram, budsjett, årsmelding og regnskap.

Det fastsettes egen kontingent fra medlemskommunene til friluftsrådet (vanligvis som et kronebeløp pr innbygger). Bakgrunnen for å etablere slike regionale friluftsråd er selvfølgelig at friluftslivet ikke kjenner noen kommunegrenser.

Tønsbergfolk går på ski i Storås i Stokke som er Sandefjord kommune. Hortensfolk kan dra til Merkedammen som er i Tønsberg, for å gå på tur. Skiløypene i Re brukes av folk fra flere kommuner osv.

Kystområdene har, men ikke innlandet

Det er ikke helt sant at vi ikke har friluftsråd i vårt område. Vi har Oslofjorden Friluftsråd som gjør en stor innsats for å tilrettelegge for friluftsliv langs fjorden. Tønsberg kommune er medlem i OF. Men vi mangler altså et lignende samarbeid i indre Vestfold.

Etter min mening er de indre delene av Vestfold på mange måter underkjent som friluftsressurs. Friluftsliv spiller en avgjørende rolle for høy livskvalitet blant innbyggerne i alle landets kommuner. Også i vårt distrikt.

Det er viktig at dette anerkjennes både i kommunestyret og på tvers av administrasjonenes arbeid. Ved å prioritere friluftsliv kan vi ikke bare forbedre folkehelsen og oppmuntre innbyggernes aktive utendørsaktiviteter, men det kan også generere betydelige positive effekter for samfunnet som helhet.

Oppklaring førte ikke til vedtak

Derfor er lokalpolitikernes innsats og engasjement avgjørende for friluftslivet og friluftsrådene. Jeg tror det også er penger å spare ved at kommuner samarbeider med frivillige organisasjoner. Det finnes også mange tilskuddsordninger for friluftsliv som det er lettere for et friluftsråd å kunne benytte seg av, enn en kommune.

Før saken om Friluftslivets år kom opp i kommunestyret, snakka jeg med representanter for Høyre. Jeg tror de ikke hadde skjønt hva et Friluftsråd er, og at de trodde at det var et nytt kommunalt råd slik som f.eks. Ungdomsrådet. Det er det jo ikke.

Det er et råd som skal utføre oppgaver for tilrettelegging for friluftsliv på vegne av medlemskommunene. Når vi fikk oppklart dette, håpet jeg at forslaget mitt kunne blitt vedtatt.

Støtte fra en samla opposisjon

Forslaget hadde allerede støtte fra alle opposisjonspartiene, dvs SV, INP, Rødt, Så, AP og MDG. Ingen representanter for posisjonen, dvs H, FrP, KrF og Venstre, kommenterte forslaget da saken var til behandling. Men de stemte nei.

Det betyr imidlertid ikke slutten for ideen om et friluftsråd for områdene innafor kysten i Vestfold. Mitt inntrykk er at mange i de frivillige organisasjonene er positivt innstilt.

SV vil derfor ta opp saken på nytt, i håp om at vi i hvert fall får en begrunnelse for hvorfor posisjonspartiene ikke ønsket et friluftsråd.

Hilsen Lars Egeland, kommunestyremedlem for SV i Tønsberg.

LIKER DU LOKALAVISA – VIL DU STØTTE JOBBEN SOM GJØRES?

REAVISA-VIPPSEN ER 54 02 82.