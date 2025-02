Linda Kvam spiller opp til «Allsang for alle»

– Det er godt for helsa og det gir masse energi, sier en energisk Linda Kvam som tar gitaren fatt og ber inn til en trivelig sangstund.

Linda Kvam er ansatt på tREffpunktet, og her skjer det mye hele uka lang. Brårsenteret blir også basen for den nye Re frivilligsentral. Og det er her Matutdelinga i Re holder til.

Det siste på planen – som blir arrangert for første gang til uka – er Allsang for alle, ei sanggruppe som starter opp mandag 17. februar 2025, forteller Linda til ReAvisa.

Gitar og god stemning

Hun er kjent som artist, opprinnelig fra Re og tilbake på gamle trakter, så det blir proff gitarspill og en proff stemme å henge seg på for alle som har lyst. Men proff eller ikke, det bryr ikke Linda Kvam seg noe om i det hele tatt:

– Det ækkeno’ som heter at noen ikke kan synge, og er det noen som påstår det så skal jeg motbevise akkurat det, sier en sangglad allsangleder, klar med gitaren. – Og dessuten, vil du bare komme og høre på, så er det helt greit, det også.

Linda forteller at dette er blitt etterspurt av flere, og da legger hun til rette for det. – Det blir gitar og god stemning. Alt som trengs, er at du er glad i sang og musikk. Og det er vel vi alle?

All slags musikk

Det blir gamle og nyere sanger, kjente og mindre kjente, all slags musikk – og allsangpermen blir satt sammen etter ønsker fra de som henger med på sangstundene på Brårsenteret.

Første gang blir fra klokka 13.00 til 14.30 førstkommende mandag 17. februar 2025. Deretter blir det hver mandag utover, til samme tidspunkt.

Hvis noen har spørsmål, så er Linda Kvam å treffe på telefon 468 31 090.

