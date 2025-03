Torsdag formiddag får lokalavisa tips om en redningsaksjon i høyden i Re: – Vi håper på det beste, forteller katteeier og naboer.

Katta har visst vært i treet siden i går kveld, og den har stadig klatra oppover i høyden og satt i seg i en mer og mer vanskelig posisjon. Til slutt ble brannvesenet varsla, som kom med to brannbiler med mannskap torsdag formiddag 20. mars 2025.

Redningsoperasjonen tok halvannen time, før nabolaget i Brekkeåsen kunne puste lettet ut: – Hurra, nå er katta nede!, skriver en ReAvisa-tipser.

Imponerende redningsaksjon

Det er naboer som tipser ReAvisa og tar bilder og rapporterer om, – en imponerende redningsaksjon utført av skikkelig flinke redningsmenn.

Lokalavisa var på tråden med nabolaget i Brekkeåsen, helt fram til vi fikk bekrefta at katta var velberget nede på bakken igjen.

– Lykkelig katt og lykkelig eier og lykkelige naboer, meldes det til lokalavisa.

– Veldig takknemlig

Brannvesenet er kommunalt, og for Re sin del har det i lange tider vært et interkommunalt samarbeid i Vestfold Interkommunale Brannvesen (VIB), og er fortsatt et interkommunalt samarbeid i Tønsberg kommune.

Det er langt ifra første gang brannmannskap redder dyr ut av ei knipe de ikke kommer seg ut av sjøl, her i Re.

Katteeieren i Brekkeåsen er veldig takknemlig for dagens redningsaksjon.

