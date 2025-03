– Nå har vi løsningen for de som sliter med å betale for seg

Lokalavisa har skrivi om tjuver på ferde flere ganger, nå håper Revetal arbeid og kompetanse (RAK) å få slutt på dette – med vipps.

Ronny Våge er arbeidsleder på Revetal arbeid og kompetanse (RAK) for avdelinga som produserer ved og klipper grass om sommeren, blant annet. Han tipser ReAvisa om et nytt forsøk på å få bukt med uhederlige gjester ved RAK sin butikk, Olgars:

– Vi har gjennom de siste åra slitt med tjuver som tar seg til rette og henter ved på seine kvelder og netter. ReAvisa har jo skrivi om dette siden vi begynte å bli plaga med dette. Nå tenker vi at vi har en løsning på problemet.

Håper dette kan redusere tjuveriene

– Vi er glade for å kunngjøre at vi har nå har en vipps-kiosk på Olgars på Brår, denne kiosken er et tilbud til alle som ikke rekker åpningstidene våre, men som ønsker å kjøpe en sekk med ved, opptenningsved eller tennbriketter.

– Etter en vinter med stadig besøk av kunder som ikke finner det mulig å betale for seg, er det nå lagt til rette for dette. Vi håper at dette kan bidra til å redusere tjuveriene som har plaga oss.

– Nå kan du enkelt og trygt betale med vipps uten å måtte bekymre deg for kontanter, forteller Ronny til ReAvisa.

Han og resten av RAK-gjengen håper at det å møte tjuver med tillit kan hjelpe på problemet.

LIKER DU LOKALAVISA – VIL DU STØTTE JOBBEN SOM GJØRES?

REAVISA-VIPPSEN ER 54 02 82.