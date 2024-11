Samlokaliserer på Brår: Kan bli et bygg på tre etasjer

– Vi ønsker primært handelsnæring på østsida av Bispeveien, men her er det gode grunner for å gjøre et unntak.

Det var Per Martin Aamodt (Arbeiderpartiet) som først tok ordet da saken om en samlokalisering av Revetal arbeid og kompetanse (RAK) var oppe til behandling i Utvalg for plan og bygg fredag 22. november 2024.

Egentlig skal handelsnæring legges til østsida av Bispeveien, men: – Dette er veldig positivt, jeg ser ingen utfordringer i forhold til denne lille butikken, sa Aamodt som så stemte for planene som en del av et enstemmig utvalg.

Stolte tradisjoner

RAK holder i dag til i lokaler både på Revetal og på Brår i Olgar Dahls vei. Den nye samlokaliseringa blir ved gjenbruksbutikken Olgars, i Olgar Dahls vei 1. Planområdet har et areal på cirka 7,7 mål, og den planlagte bygningen vil bli på 3.000 til 3.500 kvadratmeter.

RAK, tidligere ASVO Revetal, er en arbeids- og inkluderingsbedrift som jobber med tilrettelagt arbeid og utdanning til personer som har falt utenfor det ordinære arbeidslivet.

Tønsberg og Holmestrand kommuner er eiere, og dagens RAK har stolte tradisjoner der Re var tidlig ute med en interkommunal satsing av dette slaget.

Gammal og god historie

Det ble også nevnt av utvalgsmedlem Thorvald Hillestad (Senterpartiet) da saken ble behandlet i Utvalg for plan og bygg. – Her har vi å gjørra med en gammal og god historie fra lang tid tilbake. Dette er en fornuftig løsning, mener han – sjøl om planene er noe gedigne.

Ingen flere tok ordet i utvalgsmøtet og planene ble vedtatt som de foreligger av et enstemmig utvalg.

Olgars vil bli værende, i tillegg til nybygget.

Mer enn bare en butikk

Det som ble problematisert, men som både administrasjon og folkevalgte er enige om, er at bruktbutikken ikke er så mye næring som heller en viktig del av RAK sitt tilbud:

Forretningsdelen fyller flere behov utover det rent forretningsmessige, heter det i saksframlegget, der våre folkevalgte ble anbefalt å si ja til samlokaliseringa og utbygging.

Videre planarbeid vil se på grunnforhold, arkitektonisk utforming, høyder og volum på ny bebyggelse, trafikkhensyn, overvannshåndtering, med mer.

Kan bli tre etasjer

I planinitiativet heter det at det planlagte bygget skal inneholde arbeids- og kompetansesenter. «I utgangspunktet skal nytt bygg etableres i 2 etasjer, med mulighet for etablering av ytterligere 1 etasje ved behov».

«Bygningen skal utformes med spesiell vekt på hensynet til omkringliggende bebyggelse, anlegg og områder og tilpasses i formspråk, høyde, farger og materialbruk».

Utbygging og samlokalisering skal legge til rette for møteplasser og fellesaktiviteter som fremmer sosialt samvær og læring.

