Opposisjonen har bestemt seg – posisjonen vil vente

Ingen avklaring angående hva partiene som sitter ved makta i Tønsberg kommune vil gå for hva gjelder muligheter til innsparinger ved å legge ned Solerød skole.

Posisjonen, ved Høyre, FrP, KrF og Venstre, forhandla fram sitt forslag til budsjett med siste hånd på verket sist helg. Men de sier ingenting om hva som skal skje med Solerød skole.

Det har ikke posisjonen diskutert enda, vi avventer innspillene fra høringsrunden, forteller Jill Eirin Undem (H) til Tønsbergs Blad (ekstern lenke).

Mindretallet har bestemt seg

Opposisjonen ved Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV, MDG, INP og Rødt gikk i forrige uke ut i ReAvisa og sa klart ifra at de vil beholde Solerød skole. De råder over 20 av 43 stemmer i kommunestyresalen.

Høringsrunden er i full gang, etter at administrasjonen la fram muligheter for innsparing ved å legge ned både Solerød skole og Fon barnehage her i Re.

Samme dag som forslaget ble offentliggjort kalte FAU inn til hastemøte ved Solerød skole, og det samme gjorde FAU ved Fon barnehage.

Bygger ikke ungdomshus på Revetal

Det det derimot står svart på hvitt i budsjettforslaget fra posisjonen, som i sin helhet legges fram på formannskapsmøte i kveld mandag 25. november 2024, er at bygging av ungdomshus på Revetal skrinlegges.

I kveld, mandag 25. november 2024, kan du følge formannskapsmøtet på Tønsberg kommunes nettsider (ekstern lenke).

Budsjett for 2025 skal vedtas i kommunestyret onsdag 11. desember 2024.

LIKER DU LOKALAVISA – VIL DU STØTTE JOBBEN SOM GJØRES?

REAVISA-VIPPSEN ER 54 02 82.

Les papiravisa på nettavisa – last ned gratis!

Her finner du avisa – plukk med deg gratis.