Står samla om Solerød skole: – Løfte om skolestruktur skal komme med ekstra lang holdbarhetsdato

Da Re og Tønsberg ble slått sammen ble skolestrukturen freda: – Det er viktig å stå ved løftet, og det er veldig uheldig hvis ikke det skjer, mener Daniel Ims (AP).

ReAvisa møter en samla opposisjon i Tønsberg. De har mye på hjertet når det gjelder en mulig innsparing ved å legge ned Solerød skole. Det er dårligere med klare svar når det gjelder en eventuell nedleggelse av Fon barnehage. De er mest opptatt av å snakke om Solerød:

– Vi veit hva vi mener, sier Ole Marcus Mærøe (R), ikke på vegne av seg sjøl som enslig Rødt-representant i kommunestyret, men på vegne av hele opposisjonen som teller 20 av totalt 43 kommunestyrerepresentanter.

– Lett å samles om denne saken

– Vi vil legge denne debatten død nå, og håper at denne nedleggingstrusselen ikke skal henge over familier og barn hvis det uansett ikke blir noe av, er hele gjengen enige om:

Den samla opposisjonen består av Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV, MDG, INP og Rødt, ved Daniel Ims (AP), Willy Jarle Lebergh Ditlevsen (INP), Svein Holmøy (SP), Julie Estdahl Stuestøl (MDG), Christina Grefsrud-Halvorsen (SV) og Ole Marcus Mærøe (R).

Det var lett å samles om denne saken, forteller de nærmest i kor.

– Uheldig for den nye storkommunen

De forteller, alle som en, at det ikke har vært noen store debatter innad i deres partier. Å bevare Solerød skole, som den eneste skolen som er foreslått nedlagt i storkommunen i mulighetsstudien, er en dårlig ide av mange grunner.

Først og fremst det som ble lova ved sammenslåinga av Re og Tønsberg, mener Daniel Ims (AP): – Ingen skoler skulle legges ned. Det er viktig å stå ved løftet, og det er veldig uheldig hvis ikke det skjer.

– Løfter om skolestruktur skal komme med ekstra lang holdbarhetsdato, mener Daniel Ims fra Re.

– Dårligere og dårligere argumenter

De håper at deres mindretall-skole-allianse blir til et flertall i kommunestyret. De etterlyser en avklaring, så snart som mulig, fra posisjonen. Det er mange gode argumenter for å beholde Solerød skole: For hver gang skolen trues med nedleggelse blir det mindre å spare, det blir bare flere og flere elever.

– Vi bestemte oss for å beholde Solerød i gamle Re kommune, viser Svein Holmøy (SP) til. Det er ti år siden skolestruktur sto på agendaen, det var fakkeltog og store protester, og argumentene som vant fram er de samme som vi ser nå.

– Og argumentene har bare blitt enda sterkere siden den gang, mener Holmøy. Den gangen var det rett over 70 elever på Solerød skole, nå er de godt over 100.

Miljø- og lokalmiljø-argumenter

– Barnas beste, miljø- og lokalmiljø-argumenteter veier tungt, mener Christina Grefsrud-Halvorsen (SV) som peker på at mange barn mister muligheten til å sykle til skolen og heller må busses til skolen.

– En skolenedleggelse er svært inngripende for folk og familier, og du skal ha svært gode argumenter for å legge ned en skole. Det har vi ikke her, tvert i mot, mener Grefsrud-Halvorsen.

– Det er ikke gitt at vi sparer de pengene som er anslått, mener Julie Estdahl Stuestøl (MDG). Hun viser til at skolen er godt vedlikeholdt.

– Vinninga kan fort gå opp i spinninga

– Det kan bli behov for å bygge ut Røråstoppen skole, hvis elever skal sendes fra Undrumsdal og dit, med så mye utbygging som det er i Skjeggestadåsen. Her kan vinninga fort gå opp i spinninga, mener Svein Holmøy (SP).

– Mange i Undrumsdal vil kanskje søke barna sine til privatskole rett borti gata, fortsatt med gangavstand hjemmefra til skolen. Flere privatskole-elever er et regnestykke som kan slå dårligere ut for kommunen enn det forutsettes nå, sier Daniel Ims (AP).

Alle ReAvisa møter denne mandagskvelden forteller at de som folkevalgte har fått flere tilbakemeldinger fra barn og foreldre. Nå er det viktig å si sin mening i høringsrunden, oppfordrer de.

– En avklaring vil bety mye

– Dette skaper en stor usikkerhet, og det er en usikkerhet som er helt unødvendig hvis det bare forblir en «mulighet» og aldri noen realitet – da utsetter vi barn og familier for mye unødvendig uro og engstelse, mener Christina Grefsrud-Halvorsen (SV).

– Dessverre mangler vi noe på å ha flertall i kommunestyret, men kunne posisjonen være med oss i opposisjonen på å avklare dette allerede nå, så vil det bety mye for barn, familier og folk i Re.

– Skolen er hjertet, der alt pulserer rundt, med så mange aktiviteter – mer enn «bare» en skole, understreker hun og referer til samtaler med barn og foreldre.

Mer uklare barnehage-svar

Når det gjelder Fon barnehage gjelder det mange av de samme argumentene som for Solerød skole, men dette forslaget er helt ferskt for våre folkevalgte og svarene er ikke like klare på ReAvisas spørsmål:

– Også her er det snakk om småpenger å spare, sett i den store sammenhengen, mener Ole Marcus Mærøe (R). – Og her er det også snakk om mye mer enn «bare» en barnehage.

– Det er fullt mulig å finne inndekning for disse beløpene, mener Julie Estdahl Stuestøl (MDG), – og det er det vi ser på nå.

Mobiliserer til demonstrasjon

– Fon barnehage var nytt for oss. Vi er i utgangspunktet skeptiske til å bare legge ned barnehager som er svært viktige arenaer for barn og voksne i deres nærområder. Men vi må se på innspillene som kommer før vi konkluderer, sier Christina Grefsrud-Halvorsen (SV) på vegne av sitt parti.

Det er bare Rødt som flagger et klart standpunkt på å beholde barnehagen allerede nå. De andre partiene skal gå grundig inn i forslaget om Fon barnehage, det forslaget kom overraskende på.

– Alle de gode argumentene om korte avstander, godt lokalmiljø, vekst i grenda, spørsmål rundt anslaget til innsparing – her må kanskje Brekkeåsen barnehage utvides, det er ikke lagt inn i regnestykket, med mer, sier Daniel Ims (AP).

Lørdag blir det demonstrasjon mot nedleggelse av Solerød skole, på Tønsberg torv fra klokka 12.00. Der vil opposisjonen vise sin støtte til Solerød skole-aksjonistene.

