Ti år siden forrige demonstrasjon: Argumentene og engasjementet er det samme

Det meste er det samme, men stedet er nytt: For ti år siden var det demonstrasjon utafor kommunehuset på Revetal, nå blir det på Tønsberg torv.

FAU ved Solerød skole arrangerer demonstrasjon mot nedleggelse av Solerød skole fra klokka 12.00 lørdag 23. november. Det er ganske nøyaktig ti år siden det ble demonstrert sist for å beholde skolen.

Det skjedde på samme tid av året i 2014, men den gang utafor kommunestyresalen i kommunehuset på Revetal. Nå blir det demonstrert i by’n.

Mobiliserer til skole-kamp

«Er du opprørt over at Solerød skole igjen trues med nedleggelse? Er du redd for hva som vil skje med vår flotte bygd dersom skolen forsvinner?»

«Ta med deg foreldre, besteforeldre, tanter, onkler, kollegaer og naboer, og bli med oss denne lørdagen for å vise støtte til både skolens elever og FAU».

«Sammen kan vi stå opp for en skole som betyr så mye for lokalsamfunnet vårt», skriver FAU ved Solerød skole.

Mobiliserer til barnehage-kamp

– Vi skal kjempe – igjen, sa FAU-leder Veronica Løken Helgeby da det ble kjent at nedleggelse av Solerød skole er en mulig innsparing på skolebudsjettet. Det er nå satt i gang en høringsrunde på forslaget.

Det er sjette gang skolen står på kuttlista, så der i grenda er de drilla på skoledemonstrasjoner – sjøl om det er en stund siden sist nå.

I Fon kom forslaget om å legge ned barnehagen mer overraskende på, men også der mobiliseres det for å beholde barnehagen.

Viktig å holde løftene sine

I begge grendene ble det kalt inn til FAU-hastemøte da mulighetene for innsparing ble offentliggjort forrige uke. Engasjementet er stort, det er helt tydelig.

Fra politisk hold går en samla opposisjon ut og avklarer hva de mener i skole-saken: Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV, MDG, INP og Rødt står samla om å ville beholde Solerød skole. Når det gjelder Fon barnehage har ikke ReAvisa fått like klare svar.

Ett av de viktigste argumentene, ifølge en samla opposisjon, er å holde det som ble lova da Re og Tønsberg ble slått sammen: Ingen skoler skulle legges ned.

Se flere bilder fra skole-demonstrasjonen for ti år siden:

Les papiravisa på nettavisa – last ned gratis!

Her finner du avisa – plukk med deg gratis.

LIKER DU LOKALAVISA – VIL DU STØTTE JOBBEN SOM GJØRES?

REAVISA-VIPPSEN ER 54 02 82.