Sang Solerød-sangen: – Ikke ett øye var tørt

Kampen for skolen var kanskje aldri helt over, for engasjementet er fortsatt minst like stort når den står på kuttlista for sjette gang. Demonstrantene håper at skolen blir beholdt, nok en gang og en gang for alle.

Skolekampen fortsetter, forrige gang skolen var trua av nedleggelse var det demonstrasjon utafor kommunehuset på Revetal. Nå reiste demonstrantene inn til Tønsberg by.

Det skjedde lørdag 23. november 2024, og oppmøtet var nå som den gang stort. Flere holdt appell, deriblant FAU-leder Veronica Løken Helgeby.

«Solerød skole, der barn faktisk ler»

– Ganske imponerende å fylle såpass av torget, forteller en av demonstrantene, fornøyd med at mange støtter opp om kravet om å beholde Solerød skole. Plakatene var mange, alle variasjoner over samme budskap:

«Vi vil ha Solerød» sto det på en plakat, der O-en var forma som et hjerte, og «Solerød skole, hertet i bygda vår». «La bygda leve», «Barna først, bevar Solerød» var noen andre plakater.

Andre var varianter som spilte på slagordet ved sammenslåing av Re og Tønsberg «Tønsberg kommune – der barn ler»: «La barna få le, bevar Solerød skole» og ikke minst: «Solerød skole, der barn faktisk ler».

– Ikke ett øye var tørt

«Solerød er best, ingen protest», er en gjenganger fra tidligere demonstrasjoner for å få beholde skolen – dette er sjette gang skolen er nedleggingstrua. Skolen har runda hundre elever:

«Ikke stapp 100+ Solerød-barn på skolebussen!», var en annen plakat. Våle skolekorps spilte, alle sang Solerød-sangen med elevene ved skolen som forsangere.

– Ikke ett øye var tørt, får ReAvisa fortalt fra demonstrantene som stemte med på allsangen.

Mye mer enn «bare» en skole

Det var tidligere i høst at det ble pekt på innsparingsmuligheter ved å legge ned en skole i hele den nye storkommunen, nemlig Solerød skole. Samme dag kalte FAU inn til hastemøte og varsla at de vil kjempe for skolen – nok en gang.

– Å beholde Solerød skole er en investering i mennesker, fellesskap og framtid! Så vær så snill kjære politikere, Solerød skole er så mye mer enn en skole, den er sjølve hjertet i bygda vår!, skriver Nadia Olonkin fra Undrumsdal i et leserinnlegg i ReAvisa.

En samla opposisjon gikk ut i ReAvisa og sa klart ifra at de vil beholde Solerød skole. Det ble også anslått en innsparing på å legge ned Fon barnehage, også i Fon kalte FAU inn til hastemøte.

