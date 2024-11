Leserinnlegg: Ikke legg ned verdens beste skole

Vi står sammen i et forsøk på å formidle til beslutningstakerne hvor enormt viktig nærskolen vår er for oss, skriver FAU ved Solerød skole.

Dette er et leserinnlegg og gir uttrykk for innsenderens meninger og standpunkt.

Solerød skole er en skole med solide røtter i Undrumsdal. Den opprinnelige skolebygningen ble bygd allerede i 1878, og sjøl om den har gjennomgått mange endringer siden den gang, har det faktum at skolen er sjølve hjertet av bygda aldri endret seg.

På demonstrasjonen lørdag 23. november 2024 møtte ikke bare dagens elever, men flere generasjoner av elever som har gått på Solerød skole sammen i et forsøk på å formidle til beslutningstakerne hvor enormt viktig nærskolen vår er for oss.

Trygghet må føles

Fordi på Solerød skole har ungene våre det godt. Og det sies at trygghet er en viktig forutsetning for læring og utvikling. Men begrepet «trygghet» er abstrakt og gir derfor lite mening for særlig små barn. For de må trygghet derfor føles.

På Solerød skole står rektor utafor hver morgen og hilser ungene velkommen før hun geleider de trygt over veien. På Solerød skole har vi hatt samme lærerstab i en årrekke, så lærerne kjenner alle ungene og ungene kjenner alle lærerne, sjøl de lærerne de ikke har i undervisning.

Ettersom Solerød skole og Solerød barnehage ligger side om side, noe som legger til rette for sømløs overgang mellom barnehagen og skolen, kjenner de fleste elevene ved Solerød skole både lærerne sine og de andre elevene ganske godt allerede før skolestart.

Langt over snittet

I nasjonale kartlegginger ligger Solerød skole langt over landsgjennomsnittet når det kommer til trivsel. Det burde derfor ikke herske noen tvil om hvorvidt det er godt å være barn på vår fine, lille nærskole. Her føler ungene seg trygge!

Politikerne snakker om penger og økonomi, om hvordan det beste for Tønsbergs innbyggere kanskje kan bety kroken på døren for hjertet i Undrumsdal.

Vi, undrumsdøler, snakker om hjertet vårt; Skolen som holder liv i bygda vår og gjør den til et godt sted å vokse opp.

Ikke splitt opp nærmiljøet

Nærskole-prinsippet er todelt og gir barn ikke bare en rett til å gå på den skolen som ligger nærmest deres hjem, men også en rett til at elever fra samme geografiske område, som tilhører samme nærmiljø, skal få gå på den samme skolen.

Ett av forslagene til Tønsberg kommune innebærer en deling omtrent der skolen ligger, dermed blir elever fra hhv Rødsåsen og Gretteåsen som utgjør de to største boligfeltene i Undrumsdal og med det også utgjør en storpart av elevmassen ved Solerød skole, skilt.

Elevene her går sammen på Juba fritidsklubb, Djerv 4H og Hauk idrettsforening, de tilhører samme nærmiljø, og bør få gå på samme skole; Solerød skole!

Mye mer enn «bare» en skole

Å beholde Solerød skole er en investering i mennesker, fellesskap og framtid! Så vær så snill kjære politikere, Solerød skole er så mye mer enn en skole, den er sjølve hjertet i bygda vår!

FAU ved Solerød skole.

