Her kommer Revi: – Veldig gøy å hilse på’n

Sjøl om det er en helt ny krabat som skal være maskot, så er det mynta på en gammel og god – og allerede litt nostalgisk – tradisjon fra gamledager.

Det var 13. januar 2025 at Revi gjorde sin første opptreden på Re-torvets sosiale medier, der han tok sine første dansemoves utafor Re-torvet. Men han hadde ikke fått navnet sitt enda:

– I dag har denne fine maskoten flytta inn på Re-torvet, sto det skrivi, med en reve-emoji etter. – MEN, vi trenger hjelp av dere, for den har ingen navn enda.

Populær Revi-premiere

Navneforslagene rant inn og navnet ble Revi, etter nærmere 400 kommentarer med navneforslag. I dag, lørdag 22. mars 2025, var det premiere for Revi på Revetal. Og debuten gikk langt ifra upåaktet hen:

Med sin egen smaksprøve-stand med Revi sine helt egne favoritter i frukta, ble alle de lørdagshandlende møtt av Re-torvets nye maskot. Blant dem en familie på fire fra Høyjord:

Nova på 2 år oppi vogna, Luna på 8 år, og mamma Aida og pappa Paulius synes det var stor stas å møte på Revi, de fikk både highfives og bilde med maskoten.

Premien ble brukt på radiostyrt bil

Vinneren av navnekonkurransen var 5 år gamle Adam fra Tuftekroken. Han er på besteforeldre-besøk denne helga, og fikk ikke hilst på maskoten han har gitt navn ved denne første anledningen. Men det kommer flere muligheter.

Mamma Silje Flåteteigen forteller at hun viste videoen av maskoten til sønnen sin og spurte hva han burde hete: – Da kom det kontant: «Revi»!!

Premien var et gavekort fra Re-torvet, som for lengst er blitt brukt på leker – en radiostyrt bil.

Kunne ikke bli noe annet enn en rev

Sjøl om dette er en ny maskot, spiller det på gammel historie. De fleste som har hatt kjennskap til Revetal fram til slutten av 1990-tallet og kanskje litt ut på 2000-tallet, kan huske at reven var i logoen.

– Ideen bak Revi er at vi ønsker å skape litt engasjement og gjenkjennelighet for barna på senteret – med en maskot for Re-torvet, forteller senterleder Pernille Gran til ReAvisa.

Pernille tok over som senterleder i fjor. – Vi diskuterte litt fram og tilbake om vi skulle gå for et annet dyr som hadde noe med landet å gjøre, men det kunne liksom ikke bli noe annet enn en rev.

Husvarm maskot

Pernille, som er femte generasjon Gran som kjøpmannsslekt på Revetal, er godt under tredve år sjøl, men husker likevel reven fra Revetal-logoene fra da hun var liten. Det er et nostalgisk drag over Revi, sjøl om han er helt ny.

I dag, lørdag 22. mars, er det revelørdag på Re-torvet: I tillegg til å hilse på Revi, er det smaksprøver på Revi sine favoritter og andre varer, detektiv-rebus-løp, fargelegging av tegneark med Revi, med mer.

Maskoten ser ut til å bli svært så husvarm i sin premiere i dag, klar for å spre mer glede på kjøpesenteret i bygdebyen vår framover.

