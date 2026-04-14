Tre fra Re nominert til årets Tønsbergpris: – Det er ganske sjukt, jeg er helt skjelven fortsatt

Kandidatene til årets Tønsbergpris er nå klare. Blant dem er det tre bedrifter fra Re.

Fredag 9. mai 2026 deles Tønsbergprisen 2026 ut i Foynhagen. Prisen hedrer aktører som bidrar til bærekraft, vekst, innovasjon og en mer attraktiv region. Nå, i dag tirsdag 14. april 2026, er de nominerte klare.

Det er kandidater i flere kategorier. Hovedprisen deles ut til en aktør, person eller et initiativ som har hatt særlig betydning for Tønsberg og bidratt til byens utvikling, identitet og omdømme.

– Det er ganske sjukt!

Blant de nominerte fra bygda vår til prisene som skal deles ut i by’n om en snau måneds tid, er Christel Lindhjem (36) som har bygd opp sin egen bedrift på Revetal, der hun starta opp Klinikk Revetal på høstparten for fire år siden.

– Det er ganske sjukt! Jeg er helt skjelven fortsatt. Jeg er veldig takknemlig for nominasjonen – bare det å bli nominert betyr utrolig mye, spesielt som en liten bedrift. For meg handler dette ikke bare om egen innsats, men også om å være raus, bygge gode relasjoner og bidra positivt i miljøet rundt oss.

– Jeg tror på at godt samarbeid og det å heie på hverandre er med på å skape gode opplevelser for kundene og styrke hele handelsområdet. Jeg er utrolig takknemlig for lojale kunder, gode samarbeidspartnere, leverandører og de som velger å komme langveisfra, sier hun til ReAvisa.

Her er de nominerte til Tønsbergprisen:

De nominerte til hovedprisen er:

Smiløkka

Slottsfjell

Emma Ellingsen

Hotell Klubben

Årets bærekraftspris, de nominerte er:

Smiløkka

Revetal Arbeid og Kompetanse (RAK)

Ortopediteknikk

Teaology

Årets vekstbedrift, de nominerte er:

Stange Gårdsprodukter

Gullmannen

Wilhelmsen Chemicals

Gran VVS, Revetal

Årets gründerpris, de nominerte er:

Handyboys

ERP Leveranse

Agroprene

Prestrud Gård Landcafe

Årets byprosjekt, de nominerte er:

Tønsberg filmhus

Hotell Klubben

Foynhagen

Bogart

Årets restaurant- og opplevelsestilbud, de nominerte er:

Herr & Fru

Viktor

Grenseløs

Pour by Signe

Årets handels- og servicebedrift, de nominerte er:

Anton Sport

Perfekt Ur

Løplabbet

Klinikk Revetal

Årets inkluderingsbedrift, de nominerte er:

Biltema

DekkTeam

Tønsberg kommune – barnehage

Avarn Security Teknikk Sør AS

Juryen som nominerer består av ordfører Frank Pedersen, næringssjef i Tønsberg kommune Charlotte Svensen, ansvarlig redaktør i Tønsbergs blad Sigmund Kydland, brandmanager på Alti Farmandstredet Ann Christin Horsgaard, daglig leder i Tønsberg og Færder næringsforening Vivil Hunding Strømme, og daglig leder i Tønsberglivet Cecilie Sørumshagen.

Tønsbergprisen stemmes fram av regionens innbyggere, og avstemminga vil foregå på Tønsberglivets nettside i perioden 15. – 30. april 2026.

