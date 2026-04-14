Tre fra Re nominert til årets Tønsbergpris: – Det er ganske sjukt, jeg er helt skjelven fortsatt

Kandidatene til årets Tønsbergpris er nå klare. Blant dem er det tre bedrifter fra Re.
Her finner du ReAvisa-arkivet – les papiravisa gratis.
Sjekk hvor du finner ReAvisa i avishyller i Re og omegn.
Fredag 9. mai 2026 deles Tønsbergprisen 2026 ut i Foynhagen. Prisen hedrer aktører som bidrar til bærekraft, vekst, innovasjon og en mer attraktiv region. Nå, i dag tirsdag 14. april 2026, er de nominerte klare.
Det er kandidater i flere kategorier. Hovedprisen deles ut til en aktør, person eller et initiativ som har hatt særlig betydning for Tønsberg og bidratt til byens utvikling, identitet og omdømme.
– Det er ganske sjukt!
Blant de nominerte fra bygda vår til prisene som skal deles ut i by’n om en snau måneds tid, er Christel Lindhjem (36) som har bygd opp sin egen bedrift på Revetal, der hun starta opp Klinikk Revetal på høstparten for fire år siden.
– Det er ganske sjukt! Jeg er helt skjelven fortsatt. Jeg er veldig takknemlig for nominasjonen – bare det å bli nominert betyr utrolig mye, spesielt som en liten bedrift. For meg handler dette ikke bare om egen innsats, men også om å være raus, bygge gode relasjoner og bidra positivt i miljøet rundt oss.
– Jeg tror på at godt samarbeid og det å heie på hverandre er med på å skape gode opplevelser for kundene og styrke hele handelsområdet. Jeg er utrolig takknemlig for lojale kunder, gode samarbeidspartnere, leverandører og de som velger å komme langveisfra, sier hun til ReAvisa.
Her er de nominerte til Tønsbergprisen:
De nominerte til hovedprisen er:
- Smiløkka
- Slottsfjell
- Emma Ellingsen
- Hotell Klubben
Årets bærekraftspris, de nominerte er:
- Smiløkka
- Revetal Arbeid og Kompetanse (RAK)
- Ortopediteknikk
- Teaology
Årets vekstbedrift, de nominerte er:
- Stange Gårdsprodukter
- Gullmannen
- Wilhelmsen Chemicals
- Gran VVS, Revetal
Årets gründerpris, de nominerte er:
- Handyboys
- ERP Leveranse
- Agroprene
- Prestrud Gård Landcafe
Årets byprosjekt, de nominerte er:
- Tønsberg filmhus
- Hotell Klubben
- Foynhagen
- Bogart
Årets restaurant- og opplevelsestilbud, de nominerte er:
- Herr & Fru
- Viktor
- Grenseløs
- Pour by Signe
Årets handels- og servicebedrift, de nominerte er:
- Anton Sport
- Perfekt Ur
- Løplabbet
- Klinikk Revetal
Årets inkluderingsbedrift, de nominerte er:
- Biltema
- DekkTeam
- Tønsberg kommune – barnehage
- Avarn Security Teknikk Sør AS
Juryen som nominerer består av ordfører Frank Pedersen, næringssjef i Tønsberg kommune Charlotte Svensen, ansvarlig redaktør i Tønsbergs blad Sigmund Kydland, brandmanager på Alti Farmandstredet Ann Christin Horsgaard, daglig leder i Tønsberg og Færder næringsforening Vivil Hunding Strømme, og daglig leder i Tønsberglivet Cecilie Sørumshagen.
Tønsbergprisen stemmes fram av regionens innbyggere, og avstemminga vil foregå på Tønsberglivets nettside i perioden 15. – 30. april 2026.