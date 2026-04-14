Tre fra Re nominert til årets Tønsbergpris: – Det er ganske sjukt, jeg er helt skjelven fortsatt

NOMINERT: Christel Lindhjem og hennes Klinikk Revetal er blant de nominerte. Også Gran VVS og Revetal Arbeid og Kompetanse (RAK) er blant de nominerte fra Re. Foto: Privat.

Kandidatene til årets Tønsbergpris er nå klare. Blant dem er det tre bedrifter fra Re.

Fredag 9. mai 2026 deles Tønsbergprisen 2026 ut i Foynhagen. Prisen hedrer aktører som bidrar til bærekraft, vekst, innovasjon og en mer attraktiv region. Nå, i dag tirsdag 14. april 2026, er de nominerte klare.

Det er kandidater i flere kategorier. Hovedprisen deles ut til en aktør, person eller et initiativ som har hatt særlig betydning for Tønsberg og bidratt til byens utvikling, identitet og omdømme.

– Det er ganske sjukt!

SNART FIRE ÅR PÅ REVETAL: Her i Næringsbygget holder Klinikk Revetal til. Bildet er fra da Christel Lindhjem viste fram klinikken til lokalavisa-leserne første gang for snaut fire år siden. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

Blant de nominerte fra bygda vår til prisene som skal deles ut i by’n om en snau måneds tid, er Christel Lindhjem (36) som har bygd opp sin egen bedrift på Revetal, der hun starta opp Klinikk Revetal på høstparten for fire år siden.

– Det er ganske sjukt! Jeg er helt skjelven fortsatt. Jeg er veldig takknemlig for nominasjonen – bare det å bli nominert betyr utrolig mye, spesielt som en liten bedrift. For meg handler dette ikke bare om egen innsats, men også om å være raus, bygge gode relasjoner og bidra positivt i miljøet rundt oss.

– Jeg tror på at godt samarbeid og det å heie på hverandre er med på å skape gode opplevelser for kundene og styrke hele handelsområdet. Jeg er utrolig takknemlig for lojale kunder, gode samarbeidspartnere, leverandører og de som velger å komme langveisfra, sier hun til ReAvisa.

Her er de nominerte til Tønsbergprisen:

NOMINERT: Gran VVS på Revetal, ved Bergljot Woll og Georg Gran, er blant de nominerte fra Re. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

De nominerte til hovedprisen er:

  • Smiløkka
  • Slottsfjell
  • Emma Ellingsen
  • Hotell Klubben

Årets bærekraftspris, de nominerte er:

  • Smiløkka
  • Revetal Arbeid og Kompetanse (RAK)
  • Ortopediteknikk
  • Teaology

Årets vekstbedrift, de nominerte er:

  • Stange Gårdsprodukter
  • Gullmannen
  • Wilhelmsen Chemicals
  • Gran VVS, Revetal

Årets gründerpris, de nominerte er:

  • Handyboys
  • ERP Leveranse
  • Agroprene
  • Prestrud Gård Landcafe

Årets byprosjekt, de nominerte er:

  • Tønsberg filmhus
  • Hotell Klubben
  • Foynhagen
  • Bogart

Årets restaurant- og opplevelsestilbud, de nominerte er:

  • Herr & Fru
  • Viktor
  • Grenseløs
  • Pour by Signe

Årets handels- og servicebedrift, de nominerte er:

  • Anton Sport
  • Perfekt Ur
  • Løplabbet
  • Klinikk Revetal

Årets inkluderingsbedrift, de nominerte er:

  • Biltema
  • DekkTeam
  • Tønsberg kommune – barnehage
  • Avarn Security Teknikk Sør AS

Juryen som nominerer består av ordfører Frank Pedersen, næringssjef i Tønsberg kommune Charlotte Svensen, ansvarlig redaktør i Tønsbergs blad Sigmund Kydland, brandmanager på Alti Farmandstredet Ann Christin Horsgaard, daglig leder i Tønsberg og Færder næringsforening Vivil Hunding Strømme, og daglig leder i Tønsberglivet Cecilie Sørumshagen.

Tønsbergprisen stemmes fram av regionens innbyggere, og avstemminga vil foregå på Tønsberglivets nettside i perioden 15. – 30. april 2026.

NOMINERT: Revetal Arbeid og Kompetanse (RAK) ved daglig leder Øyvind Berg er blant de nominerte fra Re. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

