Christel har åpningsfest: – Det måtte bare bli Revetal

I dag, på slaget klokka seksten-null-null, kan første kunde komme inn til Christel – og alle andre som er nysgjerrige på det siste tilskuddet til det lokale næringslivet: Klinikk Revetal.

Christel Lilleby (33) fra Skjeggestadåsen har alt klart, det gjenstår bare å hente den digre kaka som er bestilt til åpningsfesten med konkurranser og masse flotte premier.

– Det er massevis av knallgode tilbud, det kommer flere leverandører – det blir full fart, sier Christel og smiler. Åpningsfesten starter klokka 16.00 i dag, torsdag 17. november 2022.

– En gang må man bare hoppe i det

Christel har pussa opp og fått det akkurat som hun vil i andreetasje på Næringsbygget, der blant andre 360 kiropraktor holder til. Rett opp trappa og en liten knekk til høyre, så ser du skiltet på veggen: Klinikk Revetal.

– Det måtte bli Revetal! Det er jo «byen» vår, sier Christel. Og det måtte bli nå. – Jeg har hatt lyst i flere år, men det passa aldri. Egentlig heller ikke nå.

– Men en gang må man bare ta sats og hoppe i det.

Alle er forskjellig – det gjelder også huden vår

– Jeg har alltid synes det er veldig gøy med hud – det er kjempeinteressant å veilede i forhold til riktige produkter og behandlinger for hver enkelt. Alle er forskjellig – det gjelder også huden vår.

– Det er så mye som kan gjøres, og de færreste veit om det. Det er så mange muligheter med riktig behandling, gode produkter og gode rutiner.

Christel vil ha spesiell fokus på velvære og voksen hud, for generell hudforbedring, oppstramming og litt ekstra glød.

Hud har mye å si for å føle seg vel

Det gjøres gjennom behandlinger, produkter og injeksjoner. – Dette er ikke noe man MÅ gjøre, men det er greit å vite om alt som finnes av muligheter hvis man ønsker å gjøre noe med det.

– Hud kan ha mye å si for å følge seg vel – etter å ha født to barn merka jeg mye pigmentering i panna.

– Og det går an å rette opp i det, forteller Christel.

Dette har alltid vært en drøm

Re-jenta vokste opp først i Vivestad og så i Undrumsdal, nå bor hun med mann og to barn i Skjeggestadåsen. Hun er utdanna sjukepleier og har jobba 14 år på Sykehuset i Vestfold.

Anatomi og fysiologi var favorittfaget under studiene. Hud har alltid vært en fascinasjon. Derfor har hun hjelpa til og samarbeider fortsatt tett med Teie velvære.

– Der har jeg vært med på hele prosessen fra scratch, helt fra oppstarten, og det var så gøy: Kurs, møter med leverandører – alt sammen.

Klinikken bygger seg opp kunde for kunde

I tillegg til å være sjukepleier har Christel tatt etterutdanning innen kosmetisk sykepleie og hudpleie. Nå satser hun alt på egen gesjeft, med en forsiktig oppstart.

Med to barn på under 3 år må det bli sånn. Klinikk Revetal skal bygge seg opp kunde for kunde. Christel er i delvis mammaperm med Frøya på åtte måneder.

– Det blir mest kveld- og helgetimer, og det får jeg bare positive tilbakemeldinger på – det passer jo best for de aller fleste.

Legg i kurv!

Bookingsystemet er allerede oppe og går, og den første bestillingen har tikka inn. Når lokalavisa går gjennom alt som kan legges i handlekurven, stusser Re-daktøren på en behandling av armhulen:

– Ja, det kan redusere svette, informerer Christel – det er et av mange tilbud menigmann kanskje ikke veit om?

Andre behandlinger er dermapen, peelinger, med mer.

Går all in

– Her skal kunden føle seg trygg og ivaretatt. Og få det lille ekstra slik at man kan komme for også å slappe av og nyte i en travel hverdag, heter det på nettsidene som også er oppe og går til åpninga:

Klinikk Revetal tilbyr behandlinger innen medisinsk hudpleie og estetisk medisin. – For alle som er nysgjerrig, er det bare å komme på åpningsfest!, sier Christel.

– Jeg har virkelig gått all in, og satser absolutt alt på drømmen om å drive på Revetal.

Viktig beskjed fra lokalavisa di:

Snart får du ikke lenger ReAvisa i postkassa di, men avisa kan hentes der folk møtes i Re og omegn ved hver utgivelse.

Lista over steder du får tak i ReAvisa finner du her, den er ikke fullstendig enda – vi oppdaterer stadig med flere avishyller.

Nabodealer om å hente ei bunke med aviser til nabolaget? Spør så avtaler vi antall og hentested.

På nettavisa kan du laste ned papiravisa i sin helhet, som alltid før.

ReAvisa vil fortsatt være gratis å lese på papir og nett.

ReAvisa er annonse- og folkefinansiert. Vil du bidra til spleiselaget så er ReAvisa-vippsen 54 02 82.