Lokalmat fra Re på landets største matfestival

Bønder fra Re tok turen til storby’n sist helg: Krokeborg gård med lammekjøtt, Tohn Gård med honning, og Bjune gårdsdrift med frilandsgris.

Alle var representert på Matstreif, Norges største matfestival, på Youngstorget i Oslo. Der kokkelerte blant annet en Olympiatopp-kokk med lokale råvarer fra Re.

Lokalmat fra Re

De tre Re-gårdene fikk vist seg fram og solgt lokalmat fra Re, og de viste stolt fram noe av det norsk landbruk har å by på. De reiste sammen inn med sine egenproduserte lokale varer og sto sammen på stand hele helga.

Det hele starta med at de ble kontakta av Matstreif for å levere storfekjøtt til oppkjøringa, som var et event på Økern portal i forkant av matfestivalen.

Så ble det til at de var ønska også på sjølve Matstreif-arrangementet, også.

Stor happening

– Vi dro inn og rigga på torsdag, med marked fredag og lørdag. Dette ble en stor happening som vil bli huska for noen «enkle bønder» fra Re, forteller Tone Kihle på vegne av de tre Re-gårdene.

– Det er moro å være ute blant folk og fremme norsk landbruk. Vi opplever at folk er nysgjerrige på hvordan bonden jobber med dyra, samt dyrevelferd og matsikkerhet.

– Det kommer mange spørsmål rundt produksjonen og produktene, hvordan vi jobber, lager og framstiller det vi selger.

– Vi merker at kundene er opptatt av det lokale og av norske råvarer. Og det er moro!

Kort om Re-gårdene som var representert på Matstreif 2022: