Enstemmig valgt: Anne kan bli neste Oslo-ordfører

Som ReAvisa skreiv om tidligere, var Anne Lindboe innstilt som ordførerkandidat av valgkomiteen i Oslo Høyre. Mandag kveld ble hun valgt.

Anne Lindboe (50) vokste opp på Revetal her i Re og bor i dag i Oslo. Mandag 26. september valgte et enstemmig representantskap i Oslo Høyre henne til ordførerkandidat.

Anne forteller ifølge Oslo Høyre sine egne nettsider at hun vil jobbe for at Oslo skal bli en by som SER alle. – Ordførerrollen er viktig fordi den forener og bidrar til gode løsninger på tvers, i ei tid der mange føler på stor utrygghet.

Kommunen som støttespiller

For Anne er det viktigste at kommunen klarer å fange opp alle som sliter og ikke føler seg sett. – Kvinnehelse, psykisk helse, eldreomsorg og barn som har behov for ekstra støtte på skolen, er blant områdene der det skal merkes at Høyre sitter i byråd igjen.

Sier en optimistisk ordførerkandidat i hovedstaden. – Det er så viktig at kommunen blir en støttespiller og ikke noen du må sloss mot når det butter i livet.

Anne jobba mange år som barnelege og har en MBA fra NHH, sjefskurset på Forvarets Høyskole og forhandlingskurs ved Harvard Law school.

Mest kjent er hun likevel som tidligere barneombud, og sist som administrerende direktør i Private Barnehagers landsforbund (PBL).