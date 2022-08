Reing kan bli ordfører i Oslo

Anne Lindboe vokste opp på Revetal og gikk på barneskole på Solerød og ungdomsskole på Revetal. Hun er kanskje mest kjent som tidligere barneombud, men nå kan hun bli den neste ordføreren i hovedstaden.

Anne Lindboe (50) har jobba mange år som barnelege og har en MBA fra NHH, sjefskurset på Forvarets Høyskole og forhandlingskurs ved Harvard Law school.

Mest kjent er hun likevel som tidligere barneombud, og sist som administrerende direktør i Private Barnehagers landsforbund (PBL).

Tilbake på gamle trakter

Hun er i dag bosatt på Ullevål Hageby, men vokste opp på Revetal. Da hun var tilbake i Re som omreisende barneombud, la hun turen innom sin gamle skole.

På veggen på Solerød skole hang klassebildet fra den gang hun sjøl var elev her.

Hun fortalte ReAvisa om en god oppvekst her.

Ingen tidligere erfaring fra partipolitikk

Anne Lindboe varsla tidlig på nyåret at hun var klar for å finne på noe annet, da hun gikk av på dagen som administrerende direktør i Private Barnehagers Landsforbund (PBL).

50-åringen har ingen partipolitisk erfaring fra tidligere, og forteller til Aftenposten at hun ble overraska over forespørselen fra Oslo Høyre.

Anne fant fort ut at dette var noe hun brenner for og at hun mener hun kan klare å utrette noe i politikken.

Nominasjonsmøtet har siste ord

Oslo Høyre er strålende fornøyd med å ha fått Anne med på laget, og skriver i ei pressemelding:

– Nominasjonskomiteens innstilling var enstemmig. Nominasjonskomiteen ledes av Kristin Clemet.

Det endelige valget skjer på nominasjonsmøtet i september.