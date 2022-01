Går av på dagen

– Det er vemodig, men samtidig er det riktig for meg å søke nye utfordringer nå. Da har styret og jeg sammen kommet til at det er best at jeg trer tilbake nå med én gang.

Det informerer Anne Lindboe om i ei pressemelding mandag 3. januar 2022, på årets første ordinære arbeidsdag.

Stått i fronten

Reingen har leda Private barnehagers landsforbund (PBL) i tre og et halvt år, siden august 2018. Før det var hun barneombud.

Anne vokste opp på Revetal og gikk sine skoleår på Solerød skole og på Revetal ungdomsskole. Hun har flere ganger vært tilbake på gamle hjemtrakter, både som barneombud og som administrerende direktør for PBL.

Sist sto hun i fronten for PBL-aksjonen med tidligere stengte barnehager, i protest mot regjeringas kutt.

Ikke en enkel avgjørelse

– Det har ikke vært en enkel avgjørelse å ta, men jeg er nå kommet til at tiden er riktig for meg til å gå videre og har derfor valgt å si opp stillingen som administrerende direktør i PBL, uttaler Anne Lindboe ifølge pressemeldinga som også er lagt ut på PBLs nettsider.

Hun orienterte sjøl de ansatte i PBL på et digitalt allmøte i dag mandag formiddag.

– Anne har virkelig satt spor etter seg i PBL, sier PBLs styreleder Eirik Husby.

Les flere saker om barnehager og skoler i Re.

Les mer om folk og fe i Re.