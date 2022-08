Sognepresten brukt i svindel: – Synes det er guffent

I dagens Vårt Land er førsteside-oppslaget en svindel i Ragnhild Christophersens navn. – Det er ekkelt at det er brukt mitt navn og underskrevet sogneprest.

Til ReAvisa forteller hun at flere reinger har fått svindel-epost i hennes navn, i alle seks menigheter i Re. Det var Vivestad menighetsråd som tok saken til politiet.

I eposten blir det spurt om å gi bidrag til ukrainske flyktninger.

Flere har latt seg lure

Ragnhild Christophersen er sogneprest i Re, for sognene Ramnes og Undrumsdal. Hun har aldri sendt ut disse epostene, men flere av de som har mottatt dem og trodd det var sognepresten som var avsender har latt seg lure.

– Vi i kirka er engasjert i arbeidet med Ukraina, så det er ikke helt fjernt at vi skulle samle inn midler til det, sier sognepresten til Vårt Land (ekstern lenke).

– Jeg synes det er guffent. Det er ekkelt at det er brukt mitt navn og underskrevet med sogneprest.

Misbruker folks velvilje i krig og krise

Ekstra stygt er det at noen misbruker flyktningkrisa og det som skjer med krigen i Ukraina til å lure folk på simpelt vis i hennes navn. Rådet fra politiet er å dobbeltsjekke epost-adressen når det kommer spørsmål om penger.

Leder i Vivestad menighetsråd Inger Johanne Grelland fikk også en epost fra svindleren, i sogneprestens navn.

– Jeg skjønte ikke hva det var, forteller hun til Vårt Land.

Lukta lunta

Hun stussa på maset om at det hasta så veldig, og det var først da hun ble mistenksom og sjekka epostadressen. Da skjønte hun hva som var på gang.

Dermed anmeldte Vivestad menighetsråd svindelen til politiet. Menighetene i Re er ikke aleine om å bli utsatt for dette, skriver Vårt Land.

Avisa viser til at det allerede i mai ble advart mot svindelforsøk av samme slag i ei pressemelding fra Den norske kirke.

Vil advare

På Kirken i Re sine Facebook-sider ble det lagt ut en advarsel om svindelen, så flest mulig blir klar over det. Sognepresten vil også at lokalavisa omtaler svindelen i hennes navn.

Felles for svindelforsøket her i Re og ellers landet rundt navnet til ansatte i kirka er at det blir spurt om penger eller tjenester.

Det gjelder å ikke donere penger, dele personlige opplysninger, eller klikke på lenker, heter det i pressemeldinga.