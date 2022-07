– En vakkert belyst kirke betyr mye

Sommeren for to år siden fikk Vivestad kirke seg en skikkelig oppgradering og flere malingstrøk, og helt siden den gang har menighetsrådet jobba med å få belyst den flotte kirka. En sein søndagskveld denne sommeren ble lyset slått på.

Menighetsrådet i Vivestad har jobba javnt og trutt for å få belyst kirka, som fram til denne sommeren har liggi ganske så mørk og anonym langs Vivestadlinna.

– Men kirka ligger fint til, midt i bygda, og det er en flott gammel kirke som burde få mer oppmerksomhet, mente menighetsrådsleder Inger-Johanne Grelland.

Feira med sjampanjebrus og kaffe på kirketrappa

Hun og menighetsrådet og flere gode hjelpere får mye skryt for jobben som er gjort. Innsatsen ble belønna med en offisiell innvielse med lystenning en sein søndagskveld på tampen av mai-måned, så seint som klokka 23.00 på kvelden – sånn at det var mørkt nok.

Etter en kort kveldsandakt ble bryteren vippa over og lyset kom til sin rett i nattemørket. Og så flott var synet av kirka i den nye lyssettinga at det gikk et gisp gjennom folkemengden som telte rundt 40 oppmøtte.

Så ble det servert sjampanjebrus og kaffe på kirketrappa.

– Dette betyr mye for oss som bor her

Menighetsrådet engasjerte en belysningsspesialist for å få råd og god og riktig belysning. – Etter flere runder med godkjennelser i forskjellige fora, ble planen godkjent og lyset montert, forteller menighetsrådslederen til ReAvisa.

Den store begivenheten ble direktesendt på Vivestads egen Facebook-side, og det ble tatt mange bilder.

– En vakkert belyst kirke midt i Vivestad betyr mye for oss som bor her.

En to år lang prosess

Det er to år siden Vivestad kirke fikk et skikkelig løft, det skreiv lokalavisa om den gang – les mer om det her. Da rapporterte ReAvisa om ei lysende framtid – bokstavelig talt:

Da ble midlertidige avstivninger og provisoriske innretninger erstatta med omfattende råteskade-reparasjoner på den drøyt hundre år gamle trekirka.

Vivestad kirke fikk tre strøk med maling, det ble lagt på nye beslag, og værhanene ble pussa opp og fikk et nytt lag med rustbeskyttelse.

Endelig «bli lys»

De utvendige arbeidene kom på rett i underkant av en million kroner. I tillegg ble det skifta ut elanlegg og brannvarsling innvendig, og det ble lagt varme i benkene, alt dette til en prislapp på rett over millionen.

«Menighetsrådet søker om å få sette opp ny flombelysning for å lyse opp den vakre kirka i mørkere tider», skreiv ReAvisa for to år siden.

En jobb som endelig er fullendt, finansiert av menighetsrådet, til glede for alle i bygda og alle som kommer forbi Vivestad kirke.

Les mer om kirker og trosliv i Re.