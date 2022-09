Catharina er ny generalsekretær i FN-sambandet

Reingen har akkurat tatt fatt på den viktige jobben, og lover at FN-sambandet fortsatt skal være en viktig og troverdig kilde blant barn og unge.

– Jeg gleder meg til å flytte fred og sikkerhet, menneskerettigheter og bærekraftig utvikling øverst på agendaen, sier Catharina Bu (38) ifølge en pressemelding på FN-sambandets egne nettsider.

– Verdens utfordringer står i kø, som konflikter, klimakriser og økende ulikhet. Da blir internasjonalt samarbeid og FNs rolle i dette arbeidet viktigere enn noensinne.

Riktig person til jobben

– Med en sterk forståelse for FN-systemet og internasjonale spørsmål, og også for god kommunikasjon, har Bu de beste forutsetningene for å lede, utvikle og løfte FN-sambandets arbeid i årene framover, sier styreleder i FN-sambandet Anne-Cecilie Kaltenborn, adm. direktør i NHO Service og Handel.

FN-sambandet er en uavhengig informasjonsorganisasjon med FN og internasjonale spørsmål som arbeidsområde. Organisasjonen har som mål å øke kunnskap, engasjement og skape debatt om FN og internasjonalt forpliktende samarbeid, særlig blant barn og unge.

FNs bærekraftsmål, menneskerettigheter, klima og miljø og fredsbevarende arbeid er viktige arbeidsområder for organisasjonen. FN-sambandet ble oppretta i 1946.

Viktig jobb å gjøre

– FN er hele verdens organisasjon. Den er langt ifra perfekt, men er også vårt beste og eneste alternativ. Det er også alles ansvar å forsterke og forbedre den.

– Omfanget og viktigheten av arbeidet FN gjør i medlemsland og ved hovedkvarterene er ikke like kjent for alle, heller ikke her i landet.

– FN-sambandet har en viktig ambisjon om å øke kunnskapen om dette, understreker Catharina.

Internasjonalt engasjement

Catharina vokste opp i Re, og her viste hun tidlig et internasjonalt engasjement – blant annet gjennom Fredskorpsprosjektet mellom Re kommune og vennskapskommunen Katwe i Uganda. Hun flytta for å bo og jobbe en periode i Katwe gjennom Fredskorpset for 15 år siden.

Reingen har seinere skaffa seg erfaring fra flere forskjellige organisasjoner, blant annet Redd Barna og Diabetesforbundet. Hun har en mastergrad i utviklingsstudier fra SOAS i London.

Hun kommer fra stillingen som rådgiver i Tankesmien Agenda, der hun særlig har jobba med utviklingspolitikk, bistand og global ulikhet.

Se bilder fra Res vennskapskommune Katwe i Uganda.