Sikkerhetsuke ved Re VGS: – Livsviktig kunnskap

Re VGS hadde full fokus på sikkerhet i anleggsbransjen, hele den forrige uka. Her fikk elevene livsviktig kunnskap, som de helt sikkert kommer til å få bruk for i et langt yrkesliv.

Blant de som var på plass, var May Brit Brudvik fra Re Røde Kors. Hun hadde med dukker og førstehjelpsutstyr, og alle elevene fikk prøve seg.

En stakkars dukke lå klemt mellom førerhuset og planet på en dumper, der det ble trena på å redde folk og behandle klemskader.

Sikkerhet, sikkerhet og sikkerhet

– Dette er så viktig, og vi veit at elevene kommer til å komme oppi situasjoner der de får bruk for det de lærer i løpet av denne uka, sier May Brit.

– Denne uka håper jeg har kommet for å bli, sier den lokale Røde Kors-representanten til ReAvisa.

Elevene rullerer på seks forskjellige poster, der tema dreier seg om sikkerhet i bransjen.

Først i landet

På en annen post står Tor Sundset, salgsingeniør i Leika geosystems. Han forteller om mannskapsbrikker som Re VGS er blant de aller første i landet til å teste ut.

– Disse brikkene har alle på anleggsplassen på seg, og de varsler føreren av maskinen hvis noen beveger seg i nærheten.

– Dette blir som en ekstra sikkerhet, i tillegg til alle de vanlige sjekkpunktene man må følge, forteller han til ReAvisa.

Ei livsviktig uke

På andre poster fikk elevene vite hvordan man sjekker og går over maskiner før de skal i bruk, for å unngå uhell og ulykker. Det var også en post der elevene lærte om sikring av grøfter.

På en post fikk elevene lære om langsgående sikring ved veiarbeid, for å beskytte både folka som jobber der og trafikantene på en best mulig måte, hvis uhell.

Representanter fra andre skoler, fylkeskommunen som skoleeier, pluss fagfolk fra bransjen, bransjemedier og lokalavisa var på plass.

Åtte til ti dødsfall hvert år

Sikkerhetsuka og Re VGS sin satsing på dette, blant annet som de første til å teste ut ny teknologi, blir lagt merke til langt utafor Re.

Bygg- og anleggsbransjen er en risikofylt bransje, får elevene vite: Det er åtte til ti dødsfall i denne bransjen hvert år, og mange blir skada på jobb.

– Det er dette det dreier seg om: At dere skal komme dere helskinna hjem til familien deres, understreker Knut Aaneland i Inkluderende Arbeidsliv (IA).

