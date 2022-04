Bygdeungdomslaget viste seg fram på Re VGS

Sist uke ble det satt fokus på psykisk helse på Re VGS. Bygdeungdomslaget stilte opp for å vise seg fram: – Hos oss er alle velkomne, uansett hvem du er.

På årets aller siste mars-dag var Vestfold og Telemark Bygdeungdomslag ved Re Bygdeungdomslag på besøk på Re VGS.

Her serverte de vafler og viste litt hva bygdeungdomslaget har å by på.

Landlige aktiviteter

Brosjyrer ble delt ut, swing ble vist og dansa, og det ble showa litt med motorsag. – Mange møtte opp og var interesserte i hva vi holdt på med. Lærere fikk prøve å danse swing og ta sverdsnu og kjedebytte på motorsag, forteller Susanne Røed Gromstad, infoleder i Vestfold Bygdeungdomslag.

Bakteppet var at Re VGS hadde ei uke om psykisk helse, og bygdeungdomslaget stilte opp på stand for å vise seg fram: – Hos oss er alle velkomne uansett hvem du er, og alle får være med på alt.

– Du kan konkurrere i utrolig mye forskjellige og til og med bli norgesmester i bløtkakepynting, der det er to gutter som deler på pallplassen.

Jobber for levende bygder

Norges Bygdeungdomslag er en landsdekkende, frivillig og demokratisk ungdomsorganisasjon som jobber for levende bygder.

– Vi skaper sosiale møteplasser på bygda, og jobber for at bygda skal være et reelt alternativ når unge velger bosted. Vi har omtrent 5.000 medlemmer i rundt hundre aktive lokallag.

– Medlemmene er i hovedsak mellom 16 og 30 år, men vi har ingen nedre eller øvre aldersgrense.