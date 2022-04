Flere reagerer på merkelig farge på Revetalbekken

Lokalavisa får flere meldinger og bilder fra folk som stusser på tilstanden til Revetalbekken i dag. Det viser seg å være en god forklaring på den merkelige fargen.

Rundt klokka 16.00 mandag 4. april reagerer flere på Revetal og langs Revetalbekken mot Valle på et merkelig fargeskjær på vannet som renner videre sørover mot by’n og byfjorden.

Det ble frykta diesellekkasje eller noe den duren, og kommunen ble kontakta av både lokalavis og bekymra innbyggere.

– Mysteriet løst!

Svaret kom like kjapt som det misfarginga av vannet skal forsvinne: – Det er kommunen som har brukt sporingsfarge på kloakknettet tidligere I dag, informerer Tor Arne Ueland på vegne av Tønsberg kommune.

Det samme svaret har en av ReAvisa-tipserne fått fra vakttelefonen for vann og avløp: Noen ganger tilsettes farge i vannet for å sjekke for overvann. Helt ufarlig, og synlig bare en kort stund.

– Så da var det ikke så skummelt som vi først trodde. Mysteriet løst!, oppsummerer en ReAvisa-tipser.