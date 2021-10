Hærverk? Ikke helt….

Ikke lenge etter at nye skilt var satt opp, så det slik ut – til sterke utsagn mot den eller de som kunne stå bak. – Men her var vi nok litt for kjappe med å fyre oss opp…

Les også: Endelig full tribune igjen.

«Huff…. Noen som har vanskelig for å la ting være i fred…», skriver Fredrik Lie på Ramnes IFs Facebook-gruppe for Bergsåsen idrettspark, for ett par uker siden:

Kart er rivi ned og skilter ramponert. Og det rett etter at Ramnes IFs løypelag hadde fått tilskudd fra kommunen og satt opp nye skilt i Re-løypene denne høsten.

«Det er så dårlig gjort!!!»

Reaksjonene i kommentarfeltet var umiddelbare, der forslagene gikk fra å sette opp viltkamera til å servere en omgang juling. «Det er så dårlig gjort!!!», skriver en av flere irriterte reinger.

Før Fredrik kommer med fasit: – Nå har vi nok finni synderne, og vi må nok slutte å forhåndsdømme folk. Vi kan kanskje være litt raske på avtrekkeren noen ganger.

– Det viser seg at kuer som koser seg i naturen og er med på å holde vegetasjonen nede, også er veeeldig nysgjerrige på hva vi henger opp, sier han og ler godt.

Sikres mot folk og fe

Så her har det ikke vært pøbler på ferde, men rett og slett litt vel nærgående kuer: – De må nok smake litt på kartet, for å kvalitetssikre området, skriver Fredrik med et latterfjes.

Løypelaget «vil gjøre tiltak», som det heter. Blant annet å montere et plexiglass utapå kartet.

Så kanskje både kart og skilt står trygt og stødig i møte med både folk og fe framover.

Les mer om Bergsåsen idrettspark.

Les mer om sport.