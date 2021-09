Endelig full tribune igjen – se bilder fra håndballfesten

Ikke siden 1. februar i fjor har A-laget til Ramnes IF spilt hjemmekamp, og comebacket etter korona ble gjort foran fullsatt tribune.

Ikke siden på nyåret i fjor har Ramnes-jentene spilt hjemmekamp. Og når det først skulle skje igjen, så skjer det samme helg som det blir lov med fulle tribuner igjen.

Det var veldig merkbart at det var nesten tjue måneder siden forrige hjemmekamp. Her var både de på og utafor banen lystne på håndball igjen, med fullt trøkk fra første fløyteblås søndag 26. september 2021.

Full tribune

Da gjorde det heller lite at det endte med tap med sluttstillingen 18 – 29 til Reistad 2. Publikum backa opp Ramnes-jentene som bare det.

Ramnes håndball har henta inn Knut Ole Myrberg som ny dametrener etter Katinka Hunsrød Kjølstad. Han har mange års håndballerfaring både som trener og dommer, og nå skal han lede damene i Ramnes gjennom årets sesong i 3. divisjon.

I garderoben oppsummerer Knut Ole kampen og skryter av spillet i 2. omgang – som de taper med bare ett eneste mål. – Denne følelsen må vi ta med oss videre til neste kamp.

– Jeg har trua på at vi kan få til mye utover sesongen.

Kjemper på

Knut Ole forteller at de går alltid inn for å vinne. Det er et helt nytt lag med mange unge spillere som skal bli kjent og mer samspilte utover sesongen.

Lykke Amalie Amundsen er en av flere unge spillere som har kommet opp på damelaget, og hun ble kåret til banens beste for Ramnes.

