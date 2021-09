I kveld blir det fulle tribuner igjen!

Ikke siden på nyåret i fjor har Ramnes-jentene spilt hjemmekamp. Og når det først skulle skje igjen, så skjer det samme helg som det blir lov med fulle tribuner igjen.

Da ReAvisa førte opp første hjemmekamp på godt over halvannet år i Idrettskalenderen for Re, var det med et håp om at kampen kunne spilles, deretter et håp om å kunne slippe inn noen på tribunen.

I dialog med Ramnes håndball-styret rykket vi optimistisk inn dato og klokkeslett: Søndag 26. september, klokka 19.00.

Full håndballfest igjen!

Og nå veit vi at det blir full håndballfest igjen – ikke bare et begrensa antall publikum.

Gårsdagens gjenåpning etter korona betyr også at det er fritt fram for så mye publikum det bare er plass til i Ramneshallen i kveld.

Ramnes-jentene i 3. divisjon tar i mot gjestene Reistad 2, med kampstart klokka 19.00.

Spisses på toppen

2019/2020-sesongen skulle divisjonssystemet slankes og spisses på toppen. Men den spolerte sesonginnspurten gjorde at det hele ble utsatt til denne sesongen, to år seinere.

Det betyr at nedrykksstreken er satt høyt oppe, for nesten halve 3. divisjonsgruppa skal rykke ned til 4. divisjon etter denne sesongen, og bare ett lag får sjansen til å rykke opp til 2. divisjon.

Det betyr starten på enda en spennende sesong, som denne gangen ser ut til å kunne gjennomføres så å si som normalt.

Les mer om korona-tida i Re.