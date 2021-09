Denne gjengen tok sjansen – og fikk full klaff!

– Ja, bedre kunne det vel ikke klaffa, sier loppegeneralen på Elverhøy, som gjør alt klart til loppemarked samme helga som landet åpner opp igjen etter korona. Det blir også fest på Revetal gamle stasjon – med samme band som spilte siste konsert før korona-nedstengning.

I morgen, klokka 16.00 lørdag 25. september 2021 fjernes de aller fleste nasjonale smitteverntiltakene i Norge. Og det etter over halvannet år med korona-restriksjoner.

Det er venta full åpningsfest både her og der – og her i Re har noen optimistiske sjeler lenge planlagt ett par arrangement – som får full klaff med gjenåpning samme helg.

En normal hverdag

– I dag er det 561 dager siden vi innførte de strengeste tiltakene i fredstid, sier statsminister Erna Solberg i forbindelse med gjenåpningen av landet.

– FHI og Helsedirektoratet ga oss på mandag råd om at det rundt månedsskiftet vil være mulig å gå over til normal hverdag. Den positive utviklinga har fortsatt denne uka, sier statsministeren til VG

Det er bakgrunnen for at regjeringa – etter en grundig vurdering – har kommet til at vi i morgen klokka 16.00 går over til normal hverdag.

– Helt fantastisk!

Og bedre kunne det neppe klaffa for dugnadsgjengen som rigger i stand loppemarked på Elverhøy. Hele 25 kormedlemmer og gode hjelpere i VåRa-koret står på, tidlig og seint.

I fjor avlyste de tidlig, men i år tok de sjansen på sitt årlige loppemarked. – Vi telte veldig på knappene, og rykket noe forsiktig inn annonse i ReAvisa. Med forbehold.

– Men nå som det blir gjenåpning samme helg, er det helt fantastisk, sier loppegeneral Ingegerd Holt Brattestå til ReAvisa.

Lavere skuldre

– Vi beholder plakater om 1-meter’n og alt det andre, og lørdag vil vi følge det vi har blitt så vant med – men søndag har vi garantert lavere skuldre, forteller Ingegerd.

Det har vært triste tider, også for voksenkoret i bygda vår. Nesten ingen øvelser på halvannet år, og ingen konserter. Loppemarkedet måtte de avlyse i fjor.

– Det er ikke briste eller bære for koret, men det er nesten det. Dette er inntekta vi har for koret, det er jo det. Og det er moro – både for oss som arrangerer og alle som kommer på besøk.

Nesten for godt til å være sant

Det er ikke den eneste møteplassen som er tilbake for full musikk denne helga. Revetal gamle stasjon tok sjansen på å arrangere konsert igjen, den første på lang tid.

Og skjebnen skulle ha det til at bandet som står på scenen, samme kveld som landet åpner opp igjen, er det samme bandet som sist sto på scenen før landet stengte ned:

Det lokale dansebandet Cosmic.

Plutselig ble drømmen en realitet

– Alle er hjertelig velkommen til fest hos oss, skriver Muslum Guzel i en SMS til ReAvisa, travelt opptatt med å legge alt tilrette for dobbelt så mange konsertgjester som først planlagt.

Drømmen han snakka med ReAvisa om tidligere denne uka, blir en realitet lenge før han våga å drømme om:

Allerede i morgen blir det stinn brakke igjen på stasjon.

– Nå kan vi leve som normalt

Dette er jo i grunn en perfekt åpningshelg, helt i ånden til Re som sted: Vi har konsert på stasjon, og loppemarked på Elverhøy.

Og det uten korona-restriksjoner.

Det betyr at vi er tilbake til normalen, også her i det flotte lokalsamfunnet vårt – der små og store møteplasser kommer tilbake, en etter en.

– Kortversjonen av dette: Nå kan vi leve som normalt, oppsummerer statsminister Erna Solberg dagens nyhet.

