Nå kan drømmen bli en realitet – halvannet år seinere

Muslum satser stort på stasjon, og ventetida fram til han nå endelig kan invitere til konsert igjen har han brukt godt. – Dette skal være et sted for hygge, sier stasjonssjefen som takker bygda for all støtte gjennom korona-tida.

Høsten for to år siden: Svær åpningshelg på «nye gamle stasjon».

Muslum Guzel (40) tok over Revetal gamle stasjon høsten 2019. Første konsert var i november samme år, med blant andre Fon-legendene The Dix på scenen.

Så veit vi historien videre, Muslum var så vidt i gang med konserter og show før det ble korona-bråstopp et snaut halvår etter åpningskonserten.

– Redda gjennom korona-tida av alle de flotte folka i Re

På seinsommeren i år har han prøvd seg med noen fester, og det har vært etterlengta blant bygdefolket. Til helga blir det første konsert, med lokale Cosmic på scenen. De spilte her sist ett par helger før full nedstengning i mars 2020.

Seinere i høst kommer The Dix tilbake, lørdag 6. november – to år etter at de spilte på åpningsfesten til «nye gamle stasjon». – Da skal vi feire to år, forteller Muslum, som mener det er mye å feire tross ei trasig korona-tid.

– Det er folka i Re som gjør at vi klarer oss. Vi har ikke fått ei krone i støtte fra staten. Vi får støtte fra folk i Re. Som henter take-away, som kommer og spiser hos oss. Det setter vi så veldig stor pris på!

Lokalene har fått et realt løft

Muslum har med seg ni gode hjelpere, fire på fulltid og fem på deltid. Han og gjengen hans ser helst framover. – Det kommer masse fester, mange band, og veldig mye moro, forteller en entusiastisk stasjonssjef.

– Jeg gleder meg veldig, sier han og viser lokalavisa rundt mens det fortelles om alle oppgraderinger. Lokalene har fått seg et realt løft, samtidig som bilder og gamle jernbane-minner er beholdt.

Til helga kan han slippe inn hundre gjester, med korona-restriksjoner. Til vanlig kan han ha dobbelt så mange gjester.

– Lov å håpe på det beste nå

– Dette skal være et sted for hygge. Fest, god mat, og godt drikke, forteller Muslum, – men uansett: Hygge!

– Og vi skal ha talentkonserter, som før – første konserten med elever fra barne- og ungdomsskoler i Re etter korona blir fredag 5. november.

– Denne høsten fortsetter du egentlig der du slapp for snaut to år siden, da du var helt i oppstarten med store planer for mye moro framover?

– Ja, hvis det lar seg gjøre nå. Vi planlegger for det, det ser bra ut. Men vi følger de føringene som kommer.

– Men det er lov å håpe på det beste nå. Vi er hvert fall klare – velkommen!, ønsker Muslum.

