Her blir det bare rør i skoletida: – Vi lærer mer av dette, enn å bare sitte på skolen hele dagen lang!

– Nå er dere sikkert møkkete på henda? – Jaaa!, svarer elevene som tester rørleggerfaget.

I dag kom en hel gjeng med niendeklassinger til Gran VVS på Revetal for å prøve seg som rørleggere. Arbeidslivsfag-elevene ble delt inn i tre grupper, og så kom utfordringa:

– Sett sammen den samme rørkombinasjonen som dette, sier Malin Louise Liverød ved Gran VVS – og viser fram en krokete rørkombinasjon.

Kaster seg over oppgaven

Det er Bergljot Woll ved Gran VVS som har invitert Revetal ungdomsskole-elevene til seg og sine, og lærer Bente Wifstad er superhappy for muligheter som dette:

– Kanskje finnes det flere bedrifter på Revetal som kan ta i mot våre elever for en skoletime eller to, lurer Bente på og skryter av opplegget Gran VVS-gjengen hadde stelt i stand.

Elevene kaster seg over oppgaven, som var en langt ifra lett nøtt å knekke.

– Hadde aldri trodd vi skulle få det til

– Jeg hadde aldri trodd vi skulle få det til, sier Celina Christensen (14) fra Skjeggestadåsen og Emrik Reiten (14) fra Revetal. – Men det var veldig gøy, og ekstra gøy da vi faktisk fikk det til!

– Jeg synes vi lærer mer av dette, enn å sitte ved skolepulten. Vi måtte jo regne og tenke ut hvordan vi skulle få til dette, og sånn som dette er det gøy å regne.

– Alt er bedre enn å sitte inne på skolen hele tida, er de enige om.

– Kanskje noen kommende rørleggere?

Elever og lærer skryter av Gran VVS. Dette var første gang de hadde ungdomsskole-elever på besøk, – men gjerne igjen, forteller Bergljot. – Det er fint å kunne bidra til et avbrekk i skolehverdagen – nyttig for dem, og kanskje for oss også?

– Hvem veit, kanskje vi har hilst på noen kommende rørleggere her i dag?, sier Bergljot, som er superimponert over innsatsviljen og resultatet til alle tre gruppene – de løste oppgaven på overraskende kort tid alle sammen.

Emrik kan godt tenke seg å bli rørlegger, etter at dagens møte med yrket ga mersmak. Celine er mer usikker.

– Nå er dere sikkert klissete og møkkete på henda?, spør Bergljot, til et rungende «jaaa!» – uten at det gjør noe som helst for ungdomsskoleelevene.

– Egentlig var det ikke en konkurranse, men det ble jo det likevel, sier Celine og ler.

– Alt er en konkurranse med oss, forteller Emrik.

