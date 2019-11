Jentene er på full fart inn i rørleggerfaget

Gran VVS er med på å øke kvinneandelen i et mannsdominert yrke, akkurat som Comfort-kjeden har satt seg som mål. Og Re går som vanlig i front.

Dette kunne du lese først i papiravisa, november 2019.

I rørleggerkjeden Comfort utgjør kvinnelige rørleggere bare en eneste prosent av arbeidsstokken. Den totale arbeidsstokken består av 918 rørleggere.

Nå øker kjeden fra 12 til 16 kvinnelige rørleggere, og hele tre av fire av nyansatte på landsbasis finner vi her i Re.

En sped, men viktig start

Michelle Hansen (21) fra Våle og Helene Brekke (20) fra Holmestrand er nye lærlinger hos Comfort Revetal Gran VVS. I tillegg blir Julia Samelsen (21) fra Undrumsdal ansatt i disse dager. Alle går et fireårig lærlingløp.

– Det er en sped, men viktig start, uttaler Kari Øgle Kjensberg, administrerende direktør i Comfort-kjeden i en pressemelding.

Bergljot Woll, daglig leder hos Comfort Revetal Gran VVS, er veldig fornøyd med de nye tilskuddene i be-driften. – Vi hadde ingen kvinnelige rørleggere fra før av, og vi var bare to kvinner i administrasjon, så for oss utgjør tre kvinner en stor økning.

Hun understreker at ansettelsen ikke var tufta på kjønn, men at alle tre virka som solide og egnede lærlingekandidater.

– Jenter og gutter har like gode forutsetninger for å bli flinke rørleggere. De har alle en god faglig bakgrunn som ser ut til å passe bedriften vår godt, forteller Bergljot.

Rart for alle andre – ikke oss

ReAvisa snakker med Michelle og Helene, som egentlig ikke tenker så mye på yrkesvalget sitt. Det var ganske naturlig.

– Det er mer alle rundt oss som tenker på det at vi er jenter og rørleggere. At det er litt rart. For oss er det ikke det.

De gleder seg til å ta fatt på jobben. Helene forteller at hun er oppvokst i en familie med rørleggere. – Jeg har alltid sagt jeg ikke vil bli rørlegger, fordi alle andre i familien min er det. Men så ble det rørlegger likevel, sier hun og ler:

– Jeg gleder meg masse til å begynne. Det er så mange forskjellig oppgaver, og ingen arbeidsdag er lik.

Gutta må tilpasse seg litt

Grunnen til at det er så få jenter i rørleggerbransjen, er nok at det fortsatt er et mannsdominert yrke, tror jentene. – Det er nok avskrekkende for mange. Men det er jo ikke farlig å prøve. Du vet ikke om du liker noe før du har prøvd!

Begge jentene hadde valgt rørleggerfaget, uavhengig av om det var andre jenter der eller ikke. Ingen av de visste om den andre da de fikk jobben. Men med flere jenter, kanskje det blir enklere for flere jenter i framtida?

– Det er kanskje mest gutta vi jobber med som plutselig kommer på at vi er av et annet kjønn, når de skifter og står i bokseren rett foran oss, eller begynner å tisse uten å lokke døra etter seg. Sånn sett ser vi jo at det er uvanlig med jenter, men det går seg nok te’!, tror Helene.

– Kvinnene kommer!

Hele rørleggerbransjen sliter med å rekruttere kvinner, forteller Kari Øgle Kjensberg. – Utfordringen er at alt for få jenter velger rørfag som yrkesvei på videregående.

– Jeg vil ikke spekulere, men rørleggeryrket har nok tradisjonelt vært sett på som et «manneyrke», sier hun. – Det reflekterer overhodet ikke virkeligheten. Kvinnelige rørleggere er minst like flinke som menn.

– Det er med andre ord en myte vi må ta ansvar for å avlive. Hele bransjen sliter med å rekruttere jenter, og vi må jobbe sammen for å øke andelen, sier hun i en pressemelding.

Comfort-kjeden har gått inn som gullpartner i Ingeborg-nettverket, med mål om å få flere kvinner inn i rørfaget.

Dette kunne du lese først i papiravisa, november 2019.

Les mer om lokalt næringsliv i Re.