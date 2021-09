Nils-Regin fra Re er en av landets største på ved: – Aldri opplevd noe liknende

Ramnesved har gått fra en av distriktets største vedprodusenter, til en av landet største. Og aldri har det gått så unna med vedsalget som akkurat nå – allerede i god tid før vinterkulda har satt inn.

Første gang ReAvisa skreiv om vedprodusenten i Prestegårdsveien i Ramnes var Nils-Regin Bøhle en av de største på ved i Re.

Mye har skjedd siden den gang, for nå er Ramnesved en av de største i Norge – og Nils-Regin blir intervjuet av TV2 om den rekordstore etterspørselen.

Rekordmye – rekordtidlig

Nå er vedmarkedet brennhett, melder TV2 fra gården i Re: Kløyvemaskinen hos Ramnesved i Re kaster ut vedkubbe etter vedkubbe i like stort tempo som en seddelpresse. Berg av ved blir stablet på rader av paller som skal kjøres ut til nordmenn med strømprisangst.

– Det var på onsdag. Da var det fokus på høy strømpris i mediene. Og da bare «boff», så eksploderte vedmarkedet. Og det var ikke bare hos meg, det var hos alle andre leverandører og, sier den lokale vedprodusenten til TV2.

– Det er jo ikke høstferie ennå! Det er midt i september, og i forrige uke var det jo tredve grader her.

Mange lokale kunder

Til ReAvisa forteller Nils-Regin at han fortsatt har en stor lokal kundekrets, som har vært med ham helt siden oppstarten. – Mange lokale i Re, som jeg ønsker flest mulig av. Lokalområdet er hovednedslagsfelt, men bøk er populært over hele landet.

– Og siden jeg kjører land og strand rundt til de som vil ha har jeg kunder på Hamar, i Hardanger, på Gol – og veldig mange i Oslo.

Nils-Regin kombinerer fortsatt vedproduksjon og -salg med full jobb.

Familiebedrift

– Veldig effektivt utstyr og veldig god hjelp fra faren min og sønnen min, Herman senior og Herman junior, samt ei kone, Marianne, som har veldig god dreis på kantine-drifta, så går det i hop på et vis.

Når det gjelder TV2s «en av landets største»-stempel, så stemmer nok det: – Kanskje topp-fem i landet, men litt usikker på det.

– En er veldig mye større enn alle andre, deretter er det litt uklart hvem som produserer og selger mest.

Kunne jobba 24/7 – uten å få levert nok

Det er uansett ingen tvil om at det er travle dager, både for små- og storprodusenter – som risikerer å gå tomme for ved, alle som en.

– Alle som kjører ved kan kjøre tjuefire timer i døgnet hvis de vil. Vi klarer i alle fall ikke å produsere nok og håndtere alle henvendelsene. Det klarer vi bare ikke, sier Nils Regin til TV2.

Det Nils Regin opplever nå, har han aldri opplevd før. – Aldri sett en så stor pågang, også så tidlig på høsten.

