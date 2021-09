NM-finale på «hjemmebane»: Tre fra Re kan ta medalje

Det lades nå opp til siste spinn for sesongen, der reingene som vanlig har forsynt seg grovt med pokaler og poeng hele veien – og flere snuser nå på edelt metall.

Hele 88 crosskartførere er klare for NM-finale lørdag 25. september 2021, som går på Re-kjørernes «hjemmebane» Grenland motorsportsenter, bare en times tid kjøring herifra.

Dermed er dette en av våre nærmeste baner, der mange bilsportutøvere fra Re trener og tester biler – og kjører løp.

Totalt ni reinger til start

De yngste kjører med plassering i hvert løp, men ikke NM-poeng sammenlagt. Her skal yngstemann av totalt ni reinger på startstreken, 8-åringen Niklas B. Ormestad fra Brår, kjøre. Han har hengt med helt i toppen i alle løpene i denne sesongen, som er hans første.

I 85 ccm-klassen for de neste yngste kjøres det Norgescup, og her ligger Lauritz Heum fra Gretteåsen i Undrumsdal best an av reingene, med en femteplass før finalen.

Timian Johan T. Hansen fra Revetal ligger på en delt sjuendeplass, Peder K. Johansen fra Vivestad ligger på en 18. plass, i samme klasse.

Flere reinger med i toppen

I 125 ccm-klassen konkurreres det om NM-medaljer, og her ligger Simen K. Johansen fra Vivestad på en knallsterk tredjeplass før NM-finalen. Magnus Eikeberg fra Undrumsdal ligger på en 13. plass.

I 650 ccm-klassen har eldstemann blant reingene, 49-åringen Halvard Grytnes fra Undrumsdal, bare kjørt halve sesongen, men får med seg NM-finalen på Grenland for moro skyld.

I Crosskart extreme ligger en av dette startfeltets yngste Alexander Heum fra Undrumsdal på en delt femteplass før NM-finalen, og Marius Sommerstad fra Skjeggestad ligger på 10. plass.

Tredjeplass før NM-finalen

Det er litt vrient å se hvor det bærer hen, for den dårligste NM-runden kan strykes. Det blir en joker når sammenlagtstillinga skal regnes ut til slutt. Men likevel kan vi si at vi har flere lokale medaljehåp fra Re:

Det klareste medaljehåpet er Simen K. Johansen fra Vivestad som ligger på tredjeplass før NM-finalen, og som har en dårlig første NM-runde å stryke.

Det blir spennende å se hvordan det slår ut tilslutt i NM-sammendraget – alt avhenger også av resultatet i helgas NM-finale.

Brødrepar på medaljejakt

Begge brødrene Heum fra Undrumsdal snuser også på edelt metall: Lillebror Lauritz Heum kan med en knallavslutning på NM-sesongen klatre opp til tredjeplass i Norgescupen.

Storebror Alexander har en teoretisk mulighet til å ta sølv, og bronse er godt innafor rekkevidde med en topp-plassering i siste NM-runde.

Begge kjørte strålende i nest siste NM-runde i Østfold for noen helger siden, og gleder seg nok stort til å fortsette råkjøringa på «hjemmebane» denne helga.

– Kjørte fantastisk i forrige NM-runde

– Ja, de har begge mulighet på bronse, men det tenker vi ikke på, sier pappa og teamsjef Svenn Inge Heum til ReAvisa. – Men, det stemmer – de kjørte fantastisk i forrige NM-runde.

NM-finalen går over en dag, lørdag 25. september 2021. Trening starter klokka 08.20 og tre omganger pluss finaler kjøres fortløpende utover dagen.

Det er åpnet for publikum, mer info kan man få fra arrangøren NMK Grenland, der crosskartpappa Sivert S. Johansen fra Vivestad sitter i sportskomiteen for løpet.