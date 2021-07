Niklas (7) klar for crosskart-NM: – Jeg skal prøve å ikke hoppe ut av banen denne gangen!

En stor gjeng reiser fra Re til Trondheim for å kjempe om årets første NM-poeng. Niklas på sju er yngstemann, og skal prøve å holde alle fire hjula på bakken denne gangen.

Det Niklas husker best fra forrige gang han kjørte på samme bane, Bollandsmoen rett sør for Trondheim, er at han hoppa skikkelig høyt.

– Jeg skal prøve å ikke hoppe ut av banen denne gangen!

Re stiller sterkt

Også husker han godt at de spiste sjokoladekake i depot, at han fikk kjempefin pokal, og at det var moro å leke med de andre barna mellom slaga på banen.

7-åringen er langt ifra fersk i gamet. Han har allerede kjørt løp i ett par år. Men det er aller første gang at han skal kjøre med plassering. Det blir ekstra spennende, forteller Niklas til ReAvisa.

Langturen er den aller første i årets NM-sesong, som går over flere helger. Og Re stiller som vanlig sterkt, også når det kommer til motorsport.

Åtte deltakere fra 7 til 33 år

Av rett over hundre deltakere som skal kjempe om NM-poeng og edelt metall i NM-sammendraget, er hele åtte startenende fra Re, i alderen fra 7 til 33 år:

Niklas Berntinussen Ormestad fra Brår kjører crosskart mini for de yngste.

Peder K. Johansen fra Vivestad, Timian Johan T. Hansen fra Revetal og Lauritz Heum fra Undrumsdal kjører 85-klassen for de nest yngste.

Simen K. Johansen fra Vivestad og Magnus Eikeberg fra Undrumsdal kjører 125-klassen.

Og i den største klassen crosskart extreme stiller Marius Sommerstad fra Skjeggestad og Alexander Heum fra Undrumsdal.

Kjemper om gull

Og de reiser til Trondheim for å kjempe om gull, alle sammen. Brødreparet Lauritz og Alexander har hver sin sterke andreplass fra NM-runde på samme bane fra tidligere.

Simen K. Johansen endte på en sterk andreplass i NM-sammendraget i fjor. Timian Johan T. Hansen har en fersk andreplass fra siste løpet før årets NM-start.

For å nevne noen meritter. Alle vaker helt oppi toppen, flere har tatt NM-medaljer tidligere – og klaffer alt kan vi ha reinger i NM-ledelse etter denne helga.

– Må holde hue kaldt!

– NM i år blir tøft, det er mange gode I klassen min som kan kjempe for tittelen. Så alt kan skje! Jeg tenker at man må ta alt med et kaldt hue, sier Alexander Heum til ReAvisa.

17-åringen fra Undrumsdal er yngstemann i den største klassen med mest hestekrefter.

– Men alt i alt er det godt å få kjørt løp igjen!

NM-finale på «hjemmebane»

Dette blir første NM-runde i år, ett løp lørdag og ett nytt løp søndag.

Så blir det flere NM-helger rundt om i landet, før finalen skal gå på «hjemmebanen» for Re-kjørerne, Grenland motorsportsenter.

Det skjer siste lørdag i september, og forhåpentligvis er det da åpna for et stort «hjemmepublikum» som tar den timeslange turen til den nærmeste bilbanen for oss her i Re.

Se flere bilder fra crosskart i ReAvisa-arkivet.