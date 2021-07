Arne, Bent og Erling tar turen til Bergen – til fots!

– For å bidra til å redusere CO2-utslippet tar vi like gjerne turen til fots!

Trioen Arne Nåtedal og Bent Halling fra Re og Erling Furunes fra Kolbotn utgjør laget Hardangervidda Maniacs, som fra og med denne helga og til og med den neste deltar i ultraløpet Oslo Bergen Trail.

Dette er en distanse på 515 kilometer, i terrenget, og med 18.000 høydemeter.

Tredve – førti timer mellom hvert sjekkpunkt

– Aldri har jeg vært så spent foran en konkurranse, og aldri har jeg brukt så mye tid på å planlegge og pakke, fortalte Arne til ReAvisa før avgang fredag 2. juli.

Laget skal klare seg sjøl i tredve til førti timer mellom kontrollpunkter langs ruta. Sekken veier rundt sju – åtte kilo, bare med det aller nødvendigste oppi.

– Det er ikke bare å slenge noe opp i sekken, det må kalkuleres og trippelsjekkes.

– Klar, Arne? – Selvfølgelig!

Arne og Erling fant tonen i et ultraløp tilbake i 2017, og har siden den gang løpt nærmere 1.000 kilometer sammen i løp og på trening. Da nyheten om Oslo Bergen Trail kom for to år siden skreiv Erling i kommentarfeltet på Facebook-sida:

«Klar, Arne?» Svaret ga seg sjøl for sprekingene: Dette måtte de være med på! De trang en tredjemann, og heldigvis sa Bent ja.

Bent og Arne har løpt mange tidlige søndagsturer sammen gjennom flere år. Nå løper de ei hel uke og vel så det.

Skal krysse mållinja sammen

– Triggeren er nok den at vi veit ikke om vi klarer det. Veldig mye skal klaffe for at det skal gå bra, og veldig mye kan skje underveis.

– Men vi har ett overordna mål: Å overvinne sperrefristene og krysse mållinja i Bergen sammen.

I skrivende stund er gutta på vei oppover Hallingdalen.

Henger fortsatt med

Resultatmessig regner trioen med å utgjøre en fin gjeng som ett av flere lag i baktroppen, men det er en stor seier bare å henge med videre fra sjekkpunkt til sjekkpunkt nå.

For allerede nå, søndag ettermiddag, viser livetrackinga at godt over halvparten av startfeltet allerede har meldt pass. – Knallhardt og veldig varmt i går, er rapporten fra løypa.

Våre gutter ligger nå på tiendeplass, av femten lag som fortsatt er med. Nærmere tjue lag har allerede ramla av i varmen.

Dette er Re/Kolbotn-laget: