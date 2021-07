– Er undergangen på vei til å rase ut?

– Er det sikra nok – med tanke på været i natt og i morgen?, lurer ReAvisa-tipsere på. – Farligere å gå over veien, enn under, svarer de ansvarlige myndighetene.

Flere tipsere spør søndag kveld 4. juli om ikke lokalavisa kan sjekke ut hva som skjer med undergangen ved Kirkevoll skole, som ser ut til å være på vei til å rase ut.

– Det er tydeligvis blitt oppdaga av noen, siden det er satt ut sperreband rundt noe som har rasa ned.

Slår sprekker

Tipsere frykter for kollaps, for det er flere ting som ikke stemmer med konstruksjonen. – Det er sprekker som ikke har vært der før, og hele veggen er utafor toppfestet på den ene sida.

– Vi veit ikke om det er noe fare, men det ser ikke helt bra ut. Og det er sikkert flere som lurer på om det er sikra nok med tanke på været i natt og i morgen.

Som så ofte, så er det flere myndigheter involvert: Kommunen har ansvaret for undergangen, og fylkeskommunen har ansvaret for veien over.

Ny vurdering mandag morgen

Morten Skeie, beredskapsvakt for vei og park i Tønsberg kommune, kan fortelle at Vegvesenet har vært på stedet og gjort en foreløpig vurdering i dag.

– Så blir det tatt videre i morgen tidlig, mandag. Vakta har satt opp sperringer på gangveien, det har løsna noe sement på stedet.

– Hva som skal gjøres videre blir vurdert av Vegvesenet i morgen tidlig.

Delvis stengt

– Undergangen er ikke sperra helt, bare delvis stengt?

– Ja, det ble vurdert dithen at det er bedre at folk går under, enn over. Vi vil ikke ha folk gående i veien der. Det er hvert fall vurderinga på det nåværende tidspunkt.

Utglidningen har skjedd en gang i løpet av helga. ReAvisa-tipserne så ikke skeivhetene i starten av helga. Kommune og fylkeskommune fikk varsel tidligere i dag, søndag.

Trafikken går som normalt på fylkesveien over undergangen.

