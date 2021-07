Fagfolk: – Ingen fare!

Bruavdelinga i fylkeskommunen har konkludert med at undergangen er trygg.

Mats Toverud, byggeleder på driftskontrakt Vestfold nord i Vestfold og Telemark fylkeskommune, kan fortelle at utglidningene er sjekka ut i dag:

– Dette er helt vanlig, det er en gammel bru. Og innebærer ingen fare, beroliger han via lokalavisa.

Ubekymra fagfolk

Brua er støpt i forskjellige deler, og da er det ikke unormalt med bevegelser over tid. Sjølve bruelementet står støtt, mens separate vingemurer på sidene kan skli litt ut, uten at dette bekymrer fagfolk.

Dessuten er det samme blitt registrert flere ganger og for første gang hele tre år tilbake. Men at folk kan bli bekymra når det ramler betongrester ned på gangstien, det har byggelederen forståelse for.

– Da blir nok folk litt mer observante på alt annet også, og ser litt nøyere etter. Men at aldrende betong kan løsne, er heller ikke uvanlig.

– Ingen sak

Brua og undergangen ligger inne i systemene til fylkeskommunen for oppfølging i henhold til rutinene, forteller byggelederen. Og oppfølgingen viser at elementer og løsmasse er stabilisert.

– Det er mest visuelt – men ingen fare. Sånn sett er det ingen sak.

– Men som sagt, vi følger opp i henhold til rutiner.

Kan ferdes som normalt

Det var søndag 4. juli at ReAvisa-lesere spurte: – Er undergangen på vei til å rase ut?

Svaret dagen etter, mandag 5. juli, er nei – og myke trafikanter kan ifølge fagfolk ferdes som normalt på gangstien.

Hvem som satte opp sperreband på stedet, har ikke ReAvisa fått klarhet i.

