– Vil du gjøre bygda di enda bedre?

Norges Bygdeungdomslag søker lokal ungdom til et nytt prosjekt.

Bygdeungdomslaget lanserer «Bygdeungdommens stemme»: Her skal ungdom få opplæring i kommunikasjon, prosjektledelse og lokalsamfunns oppbygning, slik at de lettere kan omsette sine ideer for bygda til et bedre tilbud for barn og unge.

Ungdommens stemme må bli hørt

– Vi er ute etter ungdom med en ide om hva som ville gjort livet i bygda deres bedre. Det kan være alt fra en ny volleyballbane utenfor bygdehuset, til pride-feiring og samtalegrupper for unge bønder.

– Gjennom «Bygdeungdommens stemme» ønsker vi å legge til rette for at ungdommens stemme blir hørt på bygda, sier styreleder i Norges Bygdeungdomslag Inger Johanne Brandsrud.

– Vi ønsker gode ideer som vi kan være med på å sette ut i livet, sier bygdepolitisk nestleder i Norges Bygdeungdomslag, Henrik Nordtun Gjertsen.

Landsdekkende storsatsing

– Vi ønsker at ungdom skal få muligheten til å påvirke bygdas framtid. Søk om plass på våre nettsider dersom du har en sak du vil fremme i ditt lokalsamfunn, oppfordrer ledelsen i bygdeungdomslaget.

Norges Bygdeungdomslag har tidligere arrangert kampanjer som «Bygda er for alle», «Uten jenter stopper bygde-Norge2 og #Bygdami.

Nå blir «Bygdeungdommens stemme» den neste storsatsinga.